El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los ciudadanos a sumarse a la llamada Hora del Planeta

Sánchez ha querido también agradecer la labor e "inquebrantable compromiso" de la ONG WWWF España

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a sumarse a la llamada Hora del Planeta que tendrá lugar este sábado entre las 20.30 y las 21.30 horas para frenar la crisis climática.

"Un pequeño gesto que nos une ante el gran desafío de nuestra era: frenar la crisis climática", ha escrito en su perfil en la red social X, ante esta iniciativa simbólica que consiste en apagar todas las luces.

En su mensaje, Sánchez ha querido también agradecer la labor e "inquebrantable compromiso" de la ONG WWWF España, que comenzó a impulsar la Hora del Planeta hace ya 20 años.

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Más de 190 países celebran la hora del planeta

De acuerdo con esta organización ecologista, millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes se unirán al acto.

En España, por ejemplo, lo secundarán el Palacio Real así como las fuentes de Cibeles y Neptuno y la Puerta de Alcalá en Madrid, pero también el Puente de Triana la Torre del Oro en Sevilla o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic en Barcelona, por citar algunos.

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427 ayuntamientos españoles se unen este sábado a La Hora del Planeta

Un total de 427 ayuntamiento españoles se unirán este sábado a La Hora del Planeta, el 'apagón' simbólico por la conservación de la naturaleza promovido por WWF en todo el mundo, que este año cumple 20 ediciones. De esta manera, algunos de los monumentos más emblemáticos de España se apagarán entre las 20:30 y las 21:30. En palabras de la ONG: "Cuando millones de personas actuamos juntas, el mundo cambia de verdad".

Además, también tomarán parte de la iniciativa 108 empresas en el país --entre ellas, grupos mediáticos que trasladarán el mensaje de la campaña a la sociedad--, así como 105 organizaciones. Por su parte, los Grupos Locales de personas voluntarias de WWF celebrarán distintas actividades, como mosaicos de velas, paseos guiados por el río, batucadas, trivial sobre naturaleza, pintacaras, manualidades o visitas por museos en Alicante, León, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Málaga y Sevilla.

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Como conmemoración del 20 aniversario de la iniciativa, la ONG ha destacado los "20 mayores logros para proteger la naturaleza y frenar la crisis climática", entre ellos los Acuerdos de París de 2015, donde 195 países se comprometieron a limitar la temperatura global; la Agenda 2030, que integró clima, biodiversidad y justicia social en 17 metas compartidas; y el Pacto Verde Europeo, que fijó el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea (UE) en 2050.