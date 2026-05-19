El Tribunal de Distrito de Varsovia ha declarado culpable a Cezary Kucharski, exagente y antiguo socio de Robert Lewandowski por difamar y calumniar al jugador

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El Tribunal de Distrito de Varsovia ha declarado culpable a Cezary Kucharski, exagente y antiguo socio de Robert Lewandowski, por difamar y calumniar al veterano delantero y a su abogado, Tomasz Siemitkowski, según apuntan varios medios polacos.

La sentencia, adelantada este martes por varios medios polacos, considera probado que Kucharski atentó contra el honor y la reputación tanto del futbolista como de su abogado, Tomasz Siemiątkowski, al insinuar la existencia de actividades delictivas y relaciones con el crimen organizado en entrevistas y publicaciones difundidas a través de internet y redes sociales.

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En la sentencia, los jueces consideran que el representante "era plenamente consciente del alcance de sus palabras cuando insinuó vínculos con el crimen organizado" y que "al pronunciar tales palabras, difamó a las víctimas por una conducta que podría desprestigiarlos ante la opinión pública".

Como consecuencia del fallo, el exagente deberá hacerse cargo de las costas judiciales, abonar una multa cercana a los 20.000 euros y realizar además una aportación económica de unos 25.000 euros a una entidad benéfica.

El tribunal entiende que las acusaciones lanzadas por el exrepresentante podían desacreditar gravemente tanto al jugador como a su abogado ante la opinión pública.

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La relación entre Lewandowski y Kucharski lleva años marcada por enfrentamientos judiciales y acusaciones cruzadas. En 2020, el delantero denunció a su antiguo socio por un presunto intento de chantaje, después de que este supuestamente le exigiera una importante cantidad de dinero a cambio de no revelar supuestas irregularidades fiscales relacionadas con el futbolista.

Posteriormente, Anna Lewandowska también presentó una denuncia por hechos similares, mientras continuaban las declaraciones públicas de Kucharski contra el jugador en distintos medios y plataformas digitales.

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Durante esos enfrentamientos mediáticos, el exrepresentante llegó a calificar a Lewandowski como una persona "sin empatía" y criticó diferentes aspectos de su trayectoria profesional y personalidad, incluyendo su decisión de no jugar en la Premier League inglesa.

Pese a la condena, Kucharski ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial y aseguró que está dispuesto a mantener la batalla legal contra el delantero polaco durante los próximos años.