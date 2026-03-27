La torrija, un bien de lujo en plena Semana Santa: suben hasta un 30% en el último año

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Las torrijas de Semana Santa, más cara que nunca

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La subida de los precios ha afectado también a la Semana Santa, ya que uno de sus productos tradicionales se ha convertido casi en un bien de lujo. Se trata de las torrijas, un dulce que este año se ha encarecido hasta un 30% respecto al 2025.

Las materias primas disparadas, la guerra y el bloqueo de Ormuz eleva sus cote por la subida, en especial, de la energía.

A pesar de la subida de su precio, poco son los que pueden resistirse a una torrija

Aunque es una receta tradicional, la torrija se ha convertido también en terreno de innovación para muchos maestros reposteros. Los restaurantes la incluyen durante todo el año en sus cartas de postres y la adaptan a nuevos gustos y presentaciones.

A pesar del alto coste de las materias primas y de la subida de su precio, la demanda de este dulce de Semana Santa sigue siendo alta, con obradores elaborando cientos de unidades diarias.