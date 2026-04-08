Pedro J. Ramírez, sobre el juicio del Caso Koldo: "Es un documento para el estudio de las nuevas generaciones"

El periodista asegura que el hijo de Ábalos y el hermano de Koldo generaron contradicciones frente a lo que evidencian las pruebas del juicio

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En 'El Programa de Ana Rosa' ha intervenido el director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, para hablar sobre el juicio del Caso Koldo. El periodista ha analizado lo ocurrido en la última sesión celebrada en el Tribunal Supremo, asegurando que lo vivido marcará un antes y un después en la interpretación pública de este escándalo.

Ramírez ha destacado que lo sucedido no le sorprende, aunque sí reconoce su relevancia histórica: "Es la elevación a la categoría de documento para el estudio de las nuevas generaciones, de todo lo que hemos venido sabiendo y descubriendo los medios de comunicación". En su opinión, la sesión ha servido para confirmar informaciones previamente publicadas, sobre todo a partir de los mensajes de WhatsApp de Koldo.

"Se estuvo cometiendo un delito continuado de malversación", asegura Pedro J. Ramírez

El director de 'El Español' ha sido especialmente crítico con las declaraciones realizadas durante el juicio, señalando que "tanto el hijo de Ábalos como el hermano de Koldo incurrieron en flagrantes contradicciones respecto a lo que los documentos demuestran".

Además, ha adelantado que en próximas sesiones quedará aún más claro que determinados viajes, como el realizado a República Dominicana, tenían fines económicos ilícitos: "No iba de vacaciones o de viaje romántico, sino a recoger dinero".

Uno de los puntos más contundentes de su intervención ha sido la valoración sobre la posible responsabilidad penal del exministro. Según Ramírez, "lo que quedó de una manera flagrante e indiscutible es que se estuvo cometiendo un delito continuado de malversación", lo que, a su juicio, podría traducirse en "una condena de al menos cinco años de cárcel".

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Jessica, una figura que refuerza la idea de un uso indebido de fondos públicos

El foco también se ha situado en la figura de Jéssica y su entorno laboral, así como en los testimonios de directivos de las empresas implicadas. Para el periodista, el conjunto de pruebas, incluyendo vídeos y fotografías, refuerza la idea de un uso indebido de fondos públicos.

Ramírez también ha mencionado una serie de imágenes que reflejarían el estilo de vida de los implicados: "Esa galería de fotos de la vida padre en los cuatro continentes muestra cómo estaban haciendo una vida de lujo".

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Uno de los detalles que más le ha impactado ha sido el uso de una contraseña simbólica: "La última noche que pasaron juntos, ella utilizó como contraseña ‘España’ para entrar en el domicilio oficial". Para el periodista, este hecho tiene un valor casi metafórico: "Es una justicia poética, porque lo pagábamos entre todos".

Finalmente, ha ampliado su reflexión al plano político general, estableciendo un paralelismo entre este caso y la situación institucional actual. En palabras de Ramírez, "llegaron al poder creyendo que tenían derecho de pernada sobre España". Además, respecto a la gestión de España por parte del PSOE considera que "se está ejerciendo un abuso en el cobro de impuestos sin el respaldo de unos presupuestos generales del Estado".

El periodista ha concluido con una valoración global del caso como "un retrato del sanchismo", en palabras de la propia Ana Rosa, subrayando la gravedad política y social de los hechos analizados.