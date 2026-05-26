Los American Music Awards 2026 han premiado a Karol G por su Excelencia como Artista Internacional

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Las VegasLos American Music Awards, uno de los eventos musicales más esperados de todo el año, se han celebrado durante la noche de este lunes 25 de mayo en Las Vegas. En su edición número 52, la organización ha premiado a varios artistas y grupos en sus más de 50 categorías con las que repasan todos los géneros y estilos musicales en base a los votos de los fans.

Entre los galardonados, Karol G triunfa por partida doble con el Premio Internacional al Artista de Excelencia y Mejor Álbum Latino con su 'Tropicoqueta'.

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La lista de los ganadores de los AMAs

Siguiendo con el estilo latino, el tour 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira se ha llevado el Premio de Mejor Gira del Año. Por otro lado, la banda K-pop Demon Hunters se han llevado dos galardones por Mejor Banda Sonora y Canción del Año con su pegadiza 'Golden'. BTS, la banda surcoreana, ha vuelto al panorama musical por todo lo alto haciéndose con los premios de Mejor Artista Masculino de K-pop, Canción del Verano y Artista del Año.

Colaboración del Año: Pinkpantheress y Zara Larsson

Pinkpantheress y Zara Larsson Mejor Artista de Americana/Folk: Noah Kahan

Noah Kahan Mejor Artista de Afrobeats: Tyla

Tyla Mejor Artista Femenina de K-Pop: Twice

Twice Mejor Canción Latina: "NUEVAYoL" de Bad Bunny

"NUEVAYoL" de Bad Bunny Mejor Artista Latino: Bad Bunny

Bad Bunny Artista Latino Revelación: Kapo

Kapo Mejor Álbum de Hip Hop: "AM I THE DRAMA" de Cardi B

"AM I THE DRAMA" de Cardi B Mejor Canción de Hip Hop: " ERR TIME" de Cardi B

ERR TIME" de Cardi B Mejor Artista Masculino de Hip-Hop: Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Álbum Revelación del Año: "MIDNIGHT SUN" de Zara Larsson

"MIDNIGHT SUN" de Zara Larsson Gira Revelación: "AMERICAN HEART" de Benson Boone

"AMERICAN HEART" de Benson Boone Mejor Artista Femenina Latina: Shakira

Shakira Mejor Álbum de R&B: "THE ROMANTIC" - Bruno Mars

"THE ROMANTIC" - Bruno Mars Mejor Canción de R&B: "I JUST MIGHT" de Bruno Mars

"I JUST MIGHT" de Bruno Mars Mejor Artista Masculino de R&B: Bruno Mars

Bruno Mars Mejor Artista Femenina de Hip-Hop: Cardi B

Cardi B Mejor Canción Throwback: "ROCK THAT BODY" de Black Eyed Peas

"ROCK THAT BODY" de Black Eyed Peas Mejor Álbum Latino: TROPICOQUETA de Karol G

TROPICOQUETA de Karol G Artista Revelación de Rhythm and Blues: Leon Thomas

Leon Thomas Mejor Artista de Rock/Alternativo: Twenty One Pilots

Twenty One Pilots Canción del Año: "GOLDEN" - Las voces de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami!

"GOLDEN" - Las voces de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami! Mejor Canción Country: "CHOOSING TEXAS" de Ella Langley

"CHOOSING TEXAS" de Ella Langley Mejor Álbum Pop: "MAN's BEST FRIEND" de Sabrina Carpenter

"MAN's BEST FRIEND" de Sabrina Carpenter Mejor Artista Femenina de Pop: Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter Mejor Artista Pop Masculino: Justin Bieber

Justin Bieber Álbum del Año: "MAN's BEST FRIEND" de Sabrina Carpenter

"MAN's BEST FRIEND" de Sabrina Carpenter Mejor Videoclip: " GNARLY" de Katseye

GNARLY" de Katseye Mejor Artista Masculino de K-Pop: BTS

BTS Mejor Artista de Baile/Electrónico: David Guetta

David Guetta Mejor Dúo o Grupo Latino: Fuerza Regida

Fuerza Regida Artista Revelación de Rock/Alternativo: Sombr

Sombr Artista Revelación de Hip-Hop: Monaleo

Monaleo Mejor Canción Pop: Las voces de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Las voces de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami Artista Pop innovador: Katseye

Katseye Canción del Verano: SWIM de BTS

SWIM de BTS Gira del Año: "LAS MUJERES YA NO LLORAN" de Shakira

"LAS MUJERES YA NO LLORAN" de Shakira Canción Social del Año: CHANEL" de Tyla

CHANEL" de Tyla Mejor Álbum de Rock/Alternativo: I BARELY KNOW HER de Sombr

I BARELY KNOW HER de Sombr Mejor Artista Femenina de Rythm and Blues: SZA

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La ceremonia de los AMA 2026 se ha celebrado este lunes 25 de mayo en El MGM Grand Garden Arena, un estadio cubierto ubicado dentro del hotel y casino MGM Grand Las Vegas en Paradise (Nevada, EEUU).

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Karol G, premiada por los AMA por su excelencia como artista internacional

La cantante colombiana Karol G ha sido la principal protagonista de la jornada tras ganar el premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y tras su impresionante actuación en la gala de entrega de estos galardones.

Karol G "ha redefinido" lo que significa ser una artista global, destaca un comunicado de la organización citado por la revista Billboard, que recuerda que Whitney Houston fue la última cantante reconocida por la Excelencia como Artista Internacional, en 2009.

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"A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes", destacaron los productores de los American Music Awards.

La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriormente que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

Karol G, quien en abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival de Coachella, se encuentra en el mejor momento de su carrera.

El mes pasado la cantante colombiana amplió su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ de 39 a 63 conciertos en estadios tras la exitosa venta de boletas que llegó a dos millones en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa en apenas cuatro días.