Después del ataque por parte de Estados Unidos, las autoridades de la República Islámica no se han manifestado hasta el momento

Donald Trump frena las expectativas sobre un inminente acuerdo de paz con Irán y avisa: hay que "hacerlo bien" y "no como el de Obama"

Compartir







El Ejército de Estados Unidos lanzó el pasado lunes 25 de mayo "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Así lo ha indicado el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, en unas declaraciones en las cuales se ha referido a tales ataques como "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

Múltiples explosiones

Además, Hawkins también ha declarado que "entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", indicando que el CENTCOM "sigue defendiendo" a sus uniformados al tiempo que actúa "con moderación durante el alto el fuego en curso".

Con todo, las autoridades de la República Islámica no se han manifestado hasta el momento, si bien la agencia estatal de noticias IRNA ha informado que en la mayor parte de la ciudad de Bandar Abbás, situada frente al estrecho de Ormuz, se han escuchado múltiples explosiones.

Anotando que ninguna fuente oficial se ha manifestado con respecto a dichas explosiones, la agencia ha recordado, sin embargo, el anuncio de detonaciones de municiones sin explotar vinculadas a la guerra realizado en la víspera por el Departamento de Relaciones Públicas de los Guardias del Imán Sajad, brigada de la Guardia Revolucionaria activa principalmente en las provincias de Fars y Hormozgán, en el sur de Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un acuerdo "grande y significativo"

El ataque estadounidense ha tenido lugar tras varios días en los que la Administración de Donald Trump y el Ejecutivo iraní han estado apuntando a una supuesta proximidad de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, uno de los grandes puntos calientes de la guerra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En declaraciones recientes, Trump ha recalcado que no firmará un acuerdo con Teherán que no sea "grande y significativo" y que el uranio enriquecido que posee Irán deberá ser destruido en Irán o entregado a Estados Unidos, mientras que la República Islámica ha apostado por establecer una "tasa" por servicios marítimos y protección medioambiental como solución, descartando imponer un peaje al paso de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, idea que había sido vehementemente rechazada por la Casa Blanca.

Trump además ha comunicado que "las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado". Además de esto, el mandatario de la Casa Blanca ha añadido: "¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, ellos deben entender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear"