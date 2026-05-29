Mallach ha exigido una respuesta "contundente" por parte de la Unión Europea

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La activista de la Global Sumud Flotilla (GSF), Marta Mallach, residente en Ibiza, ha denunciado los supuestos malos tratos sufridos por los integrantes de la expedición tras ser interceptados por militares israelíes en alta mar cuando navegaban rumbo a Gaza.

Durante una rueda de prensa organizada por Ibiza con Palestina, Mallach aseguró que los activistas fueron recluidos en barcos-prisión donde sufrieron situaciones de humillación y violencia. "No pararon de torturarnos. En los barcos-prisión, la comida, pan y agua, nos la tiraban desde arriba mientras nos vigilaban apuntándonos con sus armas".

Detenidos en aguas internacionales

Según el relato de la activista, los ocupantes del barco Amazon fueron detenidos a unas 300 millas náuticas de la costa de Gaza, en aguas internacionales situadas entre Turquía y Chipre.

Mallach sostiene que posteriormente fueron trasladados a otra embarcación donde permanecieron junto a unas 200 personas más, denunciando que durante ese periodo sufrieron torturas y malos tratos.

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Tras permanecer dos días retenidos, fueron conducidos a la prisión de Ktziot, donde, según su testimonio, continuaron los episodios de violencia por parte de funcionarios y cuerpos de seguridad hasta su deportación a Turquía una semana después. La activista ha afirmado que la actuación de las autoridades israelíes fue más dura que en anteriores flotillas en las que también participó.

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Asimismo, ha asegurado que los hechos denunciados constituyen una violación del derecho marítimo internacional y representan un riesgo para la navegación en el Mediterráneo. "Todos y cada uno de estos actos suponen una violación del derecho marítimo internacional, un peligro para la navegación y un grave atentado contra el medio ambiente".

Críticas a la Unión Europea

Mallach ha reclamado una respuesta "contundente" por parte de la Unión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros, a los que acusa de permanecer impasibles ante la vulneración de derechos fundamentales de sus ciudadanos.

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Para la activista, la falta de medidas contra Israel convierte a las instituciones europeas en "cómplices" de las acciones que denuncia. "Si Israel ha sometido a este trato inhumano a un grupo de civiles occidentales bajo la mirada de todo el planeta, qué no hará a los palestinos a puerta cerrada".

Desde la Flotilla Sumud han reclamado una investigación exhaustiva sobre el asalto a la embarcación y sobre las presuntas torturas y malos tratos denunciados por sus integrantes.

Además, exigen un embargo total de armas a Israel, la eliminación del acuerdo comercial preferente que mantiene con la Unión Europea y la prohibición de entrada y salida de puertos y aguas territoriales europeas para embarcaciones israelíes.