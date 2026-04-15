Un total de cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España presentarán al Congreso 100.000 firmas para endurecer la Ley del Menor

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Un total de cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España acudirán este jueves 15 de abril al Congreso de los Diputados para presentar las más de 100.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para solicitar el endurecimiento de la Ley del Menor pues, aseguran que las penas actuales son "insuficientes" y "de vergüenza", dado que en muchos casos se limitan al régimen de internamiento cerrado.

"La Ley del Menor, tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora", señala Silvia Guerrero, la madre de Juan, el joven asesinado por un menor de edad en Tárrega (Barcelona) y que este viernes cumpliría 19 años, en su petición. Por ello, Silvia ha escogido esta fecha para registrar las más de 65.000 firmas que ha recogido ella y las más de 100.000 que suman las campañas iniciadas por las cinco familias que estarán mañana en el Congreso.

Así lo ha confirmado a Europa Press Francisco José Márquez, el padre del joven que fue asesinado en la madrugada del martes 2 de julio en el poblado Alfonso XIII en la localidad de Isla Mayor (Sevilla). El autor del crimen fue condenado el pasado mes de marzo a seis años de internamiento en régimen cerrado, así como tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, dado que en el momento de los hechos tenía 17 años.

El caso de algunos asesinatos

Junto a ellos acudirá el padre de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que fue asesinado cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween. El juzgado impuso entonces al culpable de los hechos nueve años de internamiento en régimen cerrado complementado con una medida de cinco años de libertad vigilada con asistencia educativa y lo declaró coautor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia con uso de armas, en grado de tentativa en el segundo de los delitos.

Asistirá de igual forma la familia de Alejandro Ortega Romero, quien con 16 años fue asesinado en el recinto ferial de El Arenal en Córdoba. El joven acusado de los hechos fue condenado a ocho años de internamiento terapéutico en salud mental en régimen cerrado y, después, cinco años más de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve.

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Además, estarán presentes en la cita los familiares de Leticia Rosino, asesinada por un menor de edad en el momento de los hechos en Castrogonzalo (Zamora). "El responsable del asesinato de nuestra hija, al tratarse de un menor en el momento de los hechos, saldrá en libertad en menos de un mes, el próximo 3 de mayo de 2026, tras haber cumplido únicamente ocho años de internamiento", lamentan los familiares de Rosino.

El testimonio de algunos familiares

"Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años", lamentaba al inicio del juicio la familia del chico asesinado en Isla Mayor.

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Su queja se debe a que, según la Ley Orgánica 5/2000 (Lorpm), la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años por un presunto delito de homicidio oscila entre uno y cinco años de internamiento, algo que considera una "vergüenza". Ya entonces anunciaban una reclamación que este jueves se volverá a repetir frente a la Cámara Baja: el endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. "Nadie nos va a devolver a nuestros niños, ninguna pena parece suficiente pero, desde luego, lo que hay ahora no es justicia", ha concluido José Márquez.