La agenda oficial comenzará a las 11.40 horas del 11 de junio con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, Gran Canaria

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases el jueves, 11 de junio, en Gran Canaria, y el día 12 en Tenerife con motivo de la visita que el Papa León XIV realizará al archipiélago, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

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Una visita a Canarias centrada en los migrantes

En este sentido, el pontífice iniciará su visita a Canarias el próximo 11 de junio con su llegada a las 10.50 horas a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) en lo que supondrá la primera visita de un papa al archipiélago.

La agenda oficial comenzará a las 11.40 horas con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde el Santo Padre mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Durante este acto pronunciará el primero de sus discursos en territorio canario.

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Posteriormente, a las 13.30 horas, León XIV se desplazará a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria.

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Ya por la tarde, a las 18.30 horas el Papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de decenas de miles de fieles procedentes de todo el archipiélago.

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La visita continuará el viernes, 12 de junio, en Tenerife. El Pontífice llegará a las 09.10 horas al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y 20 minutos más tarde visitará el Centro de Acogida Las Raíces para mantener un encuentro con migrantes.

A las 10.10 horas, el papa participará en un acto con entidades y organizaciones dedicadas a la integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

La agenda concluirá a las 12.15 horas con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de desplazarse nuevamente al Aeropuerto Tenerife Norte, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida a las 14.30 horas. La salida del vuelo con destino a Roma está prevista para las 15.00 horas.