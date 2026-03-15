Defensa afirma que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable

Margarita Robles asegura que no está previsto el envío más tropas al conflicto de Oriente Medio: "Están los que están"

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España ha decidido la reubicación temporal de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad y ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados". Todos los militares se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad", según informó este domingo el Ministerio de Defensa.

El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra el Daesh, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.

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Defensa subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero precisó que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".

Robles descarta que España participe en la navegación en el estrecho de Ormuz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a descartar que España pueda participar en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz planteada por Francia, rechazando igualmente que se puedan desplegar en la zona los cazaminas españoles, que ya están en misiones de la OTAN.

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"España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional" ya sea de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, ha recalcado Robles en declaraciones a la prensa durante su visita al MOPS en la base de Retamares, en Pozuelo (Madrid).

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"Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", dice la ministra

La ministra ha insistido en que España ha accedido a que la fragata 'Cristóbal Colón' se traslade a Chipre junto al grupo naval que encabeza el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para participar en una misión de "protección y seguridad" en el Mediterráneo y no tiene intención de ir más allá.

"Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", ha añadido la ministra, en referencia a la propuesta que puso sobre la mesa el lunes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, de desplegar una misión defensiva en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación.

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"Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir", ha insistido Robles, que ha dejado claro que el Gobierno siempre es "respetuoso" con las nuevas misiones que puedan plantear países aliados.