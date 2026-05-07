Alcalde de Tenerife, ante la llegada del crucero con hantavirus: "No saben el protocolo que se aplicará"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Las diferencias entre el hantavirus y el coronavirus: uno de ellos es muy contagioso y el otro es un patógeno conocido para la comunidad científica

Compartir







Finalmente, el crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado 9 de mayo en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán una cuarentena "voluntaria", según ha explicado la ministra de Defensa Margarita Robles.

Son muchas las dudas que surgen sobre la seguridad a nivel de salud y la 'Mirada crítica' ha querido consultar con José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, si el puerto de la isla está preparado para recibir este crucero: "Es un puerto industrial. Preparado, está preparado porque la autoridad portuaria tiene buenos profesionales. Eso sí, no sé si lo más deseable es que atraque en el puerto o se haga fuera un fondeo. Al menos ayer por la tarde todavía no lo tenían definido".

José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife: "Existe mucha incertidumbre y mucha falta de información"

Sobre cómo ha recibido la noticia el personal del puerto que tendrá que recibir al crucero, ha respondido: "Hay inquietud entre los trabajadores y entre los ciudadanos porque realmente no saben el protocolo que se va a tener que aplicar. Existe mucha incertidumbre y mucha falta de información", ha denunciado en directo.

"Lo que nos enfada es por qué el Gobierno toma una decisión de este calibre y no entendemos que no sea posible repatriar a estas personas, que parece que es el objetivo final, desde Cabo Verde", ha continuado explicando.