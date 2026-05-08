Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a Sheinbaum

Ayuso cancela parte de su viaje a México y renuncia a acudir a los Premios Platino tras denunciar presiones

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y ha confirmado que finalmente no acudirá a la gala de los Premios Platino, prevista este sábado en Riviera Maya.

La decisión, según ha explicado el Ejecutivo madrileño en un comunicado, responde al “clima de boicot” generado por el Gobierno mexicano, al que acusa de haber intensificado los ataques contra la dirigente madrileña desde su llegada al país el pasado domingo.

La Comunidad de Madrid denuncia amenazas y presiones

Desde el entorno de Díaz Ayuso aseguran que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, “la ha atacado diariamente” y habría promovido acciones para impedir su participación en varios actos institucionales y culturales.

La Comunidad de Madrid sostiene incluso que el Ejecutivo mexicano llegó a “amenazar con cerrar el hotel” donde se celebran los Premios Platino en caso de que la dirigente madrileña acudiera al evento o al recinto donde tiene lugar la gala.

“La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional”, señala el comunicado difundido por el Gobierno autonómico, que califica lo ocurrido como un hecho “sin precedentes contra un representante del Estado español”.

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Además, el Ejecutivo madrileño denuncia una supuesta “deriva totalitaria y violenta” del Gobierno mexicano y considera que lo ocurrido supone un episodio “antidemocrático”.

Suspensión del viaje a Monterrey

Como consecuencia de esta situación, Díaz Ayuso también ha decidido cancelar la tercera parte de su agenda institucional, que incluía varios actos previstos en Monterrey.

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“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje y volver a Madrid”, asegura el comunicado.

La Comunidad no ha concretado todavía la fecha exacta del regreso de la presidenta madrileña, inicialmente previsto para el próximo día 12.

Acusaciones de control sobre las reuniones

El Ejecutivo autonómico también denuncia que las autoridades mexicanas habrían exigido conocer “cada nombre y apellido” de todas las personas que tenían previsto reunirse con Díaz Ayuso durante su estancia en el país.

Desde la Puerta del Sol consideran “insólito” que el Gobierno mexicano “amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas”.

Además, rechazan las críticas de sectores de la izquierda española sobre una supuesta falta de actividad institucional durante los últimos días del viaje. Según defienden, la agenda incluía reuniones con representantes del cine español e iberoamericano, además de la asistencia a los Premios Platino, evento copatrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La figura de Hernán Cortés, en el centro de la polémica

La visita oficial de Díaz Ayuso a México ha estado marcada por la controversia desde sus primeras intervenciones públicas. Durante el viaje, la presidenta madrileña reivindicó la figura de Hernán Cortés, defendió “la pureza del mestizaje” derivado de la conquista y cargó contra el partido gobernante mexicano, Morena.

Estas declaraciones provocaron duras respuestas desde el oficialismo mexicano y de la propia Sheinbaum, quien aseguró que “difícilmente” la sociedad mexicana “va a querer a alguien que adore a Hernán Cortés”.

La presidenta mexicana también acusó a Díaz Ayuso de mostrar “ignorancia” sobre la historia y afirmó que quienes defienden la conquista española “están destinados a la derrota”.