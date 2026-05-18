Beatriz Corredor defiende que Red Eléctrica “no falló” en el apagón de abril de 2025

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Beatriz Corredor, presidenta de Redeia —matriz de Red Eléctrica— ha destacado este lunes en el Congreso que se han tomado medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril de 2025, un acontecimiento en el que ha reiterado que el operador del sistema “no falló”.

Medidas para reforzar el sistema eléctrico

Corredor, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que analiza el ‘cero eléctrico’, ha destacado la relevancia de ser capaces de “identificar cuáles son las medidas con las que tenemos que reforzar el sistema eléctrico”.

Un refuerzo que, según ha explicado, no solo afecta a España, sino también al conjunto de Europa. En este sentido, ha señalado que Francia acaba de poner en marcha una reforma de su sistema de control de tensión.

Cambios técnicos tras el apagón

Entre las medidas implementadas, Corredor ha destacado la modificación del procedimiento 7.4, que permitirá que las energías renovables puedan incorporarse al control dinámico de tensión.

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Asimismo, ha señalado que también se han introducido otras actuaciones dentro de la red, como la instalación de reactancias y compensadores síncronos, además de establecer rampas de incorporación, especialmente en plantas fotovoltaicas, para evitar variaciones bruscas.

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Durante su comparecencia, Corredor ha recordado que Red Eléctrica propuso modificar el procedimiento 7.4 en el año 2020 porque las renovables no podían controlar dinámicamente la tensión, algo que sí ocurría en Portugal.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la modificación en distintas etapas y el proceso se prolongó durante cinco años, hasta julio de 2025. “La CNMC es el órgano regulador, tiene la competencia de dictar la normativa”.

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Corredor ha insistido en que la responsabilidad de modificar este procedimiento correspondía al regulador y no a Red Eléctrica.

“No hay dudas” sobre las causas del apagón

La presidenta de Redeia ha afirmado que “ya no es cuestión de opinión” hablar sobre las causas del apagón, ya que los distintos informes técnicos han determinado lo ocurrido. “No podemos debatir más de lo que ocurrió el 28 de abril porque son informes técnicos”.

En varias ocasiones ha hecho referencia al informe elaborado por el panel de expertos europeos, que calificó el apagón como un episodio “inédito, multifactorial e imprevisible”.

Además, ha señalado que algunos informes detectaron incumplimientos en la absorción de reactiva por parte de determinadas plantas energéticas.

Expediente abierto por la CNMC

Corredor también se ha referido al expediente abierto por la CNMC en el marco de las investigaciones sobre el apagón.

Según ha explicado, Redeia ya ha presentado alegaciones porque considera que el expediente: “No tiene fundamento y debería archivarse”.

Respecto al modo reforzado con el que actualmente opera el sistema eléctrico, Corredor ha indicado que se mantendrá mientras no estén ejecutadas todas las medidas previstas y no se pueda comprobar que todos los agentes cumplen la normativa.

Preguntada sobre la posibilidad de que vuelva a producirse un nuevo apagón, ha asegurado que, si todos los operadores cumplen con las normas establecidas, esa situación no debería repetirse.