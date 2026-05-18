El Sindicato Unificado de Policía alerta de riesgos de fraude y falta de control en la regularización extraordinaria de inmigrantes

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El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Alberto Prieto, ha advertido este lunes en el Congreso de la falta de control para comprobar la veracidad de la documentación aportada por los solicitantes en el proceso de regularización extraordinaria.

El SUP alerta de riesgos en la verificación documental

Según han informado a EFE fuentes del sindicato, Prieto ha lanzado esta advertencia durante su comparecencia, a propuesta del PP, en la ponencia de seguridad nacional sobre el proceso de regularización de inmigrantes, celebrada a puerta cerrada.

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Se trata de la primera de un total de 25 comparecencias previstas para analizar esta medida extraordinaria.

Para el representante sindical, la falta de control sobre la documentación puede permitir que un delincuente presente una identidad falsa sin que sea detectado inicialmente, al dejar la verificación en manos de personal administrativo y no de especialistas policiales.

El SUP considera además que los plazos reducidos para acogerse al procedimiento —de apenas dos meses y medio— pueden favorecer que más personas recurran a mafias para conseguir documentos acreditativos falsos ante el miedo de quedarse fuera del proceso.

Por ello, el sindicato ha defendido una ampliación del plazo para realizar las solicitudes.

El SUP pide más medios policiales

Prieto ha dejado claro que el sindicato no se opone a la regularización de personas que llevan años trabajando y viviendo en España, pero considera que el proceso no puede ejecutarse sin un plan policial y tecnológico robusto que garantice la seguridad.

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Entre las medidas reclamadas figuran: Una dotación extraordinaria de personal técnico de verificación, el cruce de datos biométricos con la Policía Nacional, y la comprobación directa de antecedentes penales por vía diplomática.

Durante el turno de preguntas, Prieto también ha advertido del posible aumento de la amenaza yihadista por la falta de control y de medios, así como de la proliferación de mafias que facilitan empadronamientos ficticios.

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Según ha explicado, existen casos de una misma dirección en la que figuran empadronadas hasta 40 personas. La otra intervención ha corrido a cargo del director general de Convive Fundación Cepaim, Juan Antonio Segura Lucas, quien ha participado en la ponencia a propuesta del PSOE para explicar el impacto de anteriores procesos de regularización en España.

Segura ha citado una investigación de Esade que concluye que la regularización de 2005, que benefició a unas 600.000 personas, no tuvo efectos negativos sobre la calidad del empleo ni incrementó el gasto público en sanidad o educación.

Más empleo y mayor recaudación

Según ese estudio, la regularización aumentó significativamente el empleo formal y elevó la recaudación en unos 4.000 euros anuales por trabajador.

Además, ha mencionado un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena según el cual, por cada euro recibido en prestaciones, los nacidos en el extranjero aportan 1,72 euros al erario público.

Segura ha pedido cambiar el enfoque de la ponencia y analizar los efectos negativos que tendría mantener en situación irregular a cerca de medio millón de personas que podrían beneficiarse de la medida.

Para la entidad, mantener esa situación favorecería la economía sumergida, la exclusión social, el riesgo de pobreza, la discriminación y la desigualdad, con consecuencias perjudiciales también para la seguridad colectiva.