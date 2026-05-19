Iñigo Yarza Malena Guerra 19 MAY 2026 - 16:17h.

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La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta trama de influencias ilícitas vinculada a la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021, según el juez José Luis Calama que instruye el caso. Zapatero renunció a su asignación vitalicia como expresidente para dedicarse a la actividad privada y habría intervenido en un entramado empresarial junto a su amigo Julio Martínez Martínez.

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Trabajos simulados

Según el auto, Plus Ultra habría pagado a Martínez a través de la sociedad Análisis Relevante, para la que Zapatero habría realizado trabajos de asesoría por los que habría cobrado casi medio millón de euros, además de otros pagos a sus hijas. Para el magistrado, esos trabajos serían simulados y constituirían en realidad el cobro de una comisión por el rescate de la aerolínea. La tesis judicial es que Zapatero habría influido en el Gobierno para facilitar la ayuda pública y percibir posteriormente esas cantidades.

El juez describe al expresidente como presunto líder de una red organizada que operaba mediante sociedades instrumentales, testaferros, canales financieros opacos y documentación simulada. En esa estructura habrían participado Martínez, Manuel Arón Fajardo y su secretaria.

El auto detalla dos vías de influencia: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra atribuida directamente al propio Zapatero, quien ya negó en el Congreso cualquier vínculo con la aerolínea al afirmar: “No he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo”.

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La investigación incluye también un presunto delito de blanqueo de capitales. El juez sostiene que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó en Dubái una sociedad offshore destinada a canalizar el cobro del 1% del rescate y evitar la trazabilidad en España.

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Esa cantidad de más de 600.000 euros habría llegado al entorno del expresidente mediante la empresa Análisis Relevante, que el juez califica de “tapadera” y que era administrada por Martínez, al tiempo que Zapatero sería el autor de los supuestos informes de geopolítica y asesoría.

El magistrado identifica además otros pagos hasta alcanzar cerca de un millón de euros, procedentes de distintas empresas, entre ellas Inteligencia Prospectiva, vinculada a la familia venezolana Amaro Chacón. Según el auto, esta sociedad habría obtenido contratos, por ejemplo con la petrolera venezolana, a cambio de comisiones ilegales gestionadas por Martínez y el expresidente Rodríguez Zapatero.