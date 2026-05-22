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Las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero son uno de los focos mediáticos tras el registro de la UDEF en la agencia What The Fav, la empresa fundada por Laura y Alba Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del 'Caso Plus Ultra'. El programa 'Vamos A Ver' ha accedido al testimonio de algunos antiguos compañeros de trabajo de Laura Zapatero, los cuales coincidieron con ella en su etapa de becaria y auxiliar en empresas del sector audiovisual y de la comunicación.

Quienes coincidieron con Laura Rodríguez Espinosa durante sus primeros trabajos la describen como una persona extremadamente reservada. “Era una chica muy discreta, muy callada, esa clase de gente que parece querer ser invisible”, explica uno de sus antiguos compañeros. “No se relacionaba casi ni con la mirada. Apenas daba los buenos días o las buenas tardes”, añade.

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Según relatan, Laura intentaba mantenerse alejada del foco mediático que la había perseguido desde joven, especialmente tras la conocida fotografía familiar junto al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. “Quería que nadie la identificara con aquella imagen. Intentaba poner una barrera entre ella y el mundo”, asegura una persona que trabajó con ella durante aquella etapa.

No todos los testimonios coinciden en esa visión distante. Otros excompañeros ofrecen una imagen mucho más cercana y destacan su actitud profesional. “A mí me inspiraba ternura porque la veía peleando constantemente por hacerse un hueco”, explica otra antigua compañera. También subrayan su implicación en el trabajo: “Era una chica con muchas ganas de aprender y de hacerlo bien”.

Antes de crear su propia agencia junto a su hermana Alba, Laura trabajó en distintas empresas vinculadas al mundo de la televisión y la comunicación tras estudiar en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido. Uno de los pasos importantes en su trayectoria profesional fue su entrada en Noho, una agencia especializada en comunicación estratégica y branding. Laura comenzó allí el 12 de septiembre de 2016 y renovó su contrato meses después, en abril de 2017.

Esa experiencia le permitió adquirir conocimientos dentro del sector antes de lanzarse al proyecto empresarial que terminaría convirtiéndose en What The Fav. Con el paso de los años, la agencia logró hacerse un hueco en el mundo de la comunicación y el marketing digital. El nombre de la empresa ha cobrado relevancia después de que la UDEF registrara sus oficinas dentro de las diligencias relacionadas con el caso Plus Ultra. Por ahora, las hijas de Zapatero no están investigadas personalmente. La investigación se centra en la persona jurídica vinculada a la agencia y en el papel que habría desempeñado dentro de una presunta trama de facturación.