La Fiscalía apoyó prácticamente todas las medidas de entrada y registros pedidas por la UDEF por "la gravedad de los hechos y delitos"

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la UDEF registrará la casa del ex presidente

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La Fiscalía Anticorrupción apoyó todas las medidas propuestas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la investigación del caso Plus Ultra, excepto el registro del domicilio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que finalmente el juez Calama no ordenó. La investigación policial, sin embargo, sitúa la casa del expresidente del Gobierno como un posible núcleo de planificación y dirección de la presunta trama, desde la que canalizaba y custodiaba "la planificación estratégica de las instrucciones" de "mayor sensibilidad".

El tercer informe de la UDEF apunta al "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE, que los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".

En su oficio fechado el pasado 14 de mayo, la UDEF infiere que el núcleo de "planificación y dirección" no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, "sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".

La Fiscalía, sin embargo, rechazó esta pretensión y argumentó el registro de todas las empresas, incluido el despacho del expresidente del Gobierno ante "la gravedad de los hechos y delitos a que los mismos se refieren" y en que se trata de medidas "proporcionales, idóneas y necesarias" para la investigación.

Solo se opuso a la entrada en el domicilio particular de Zapatero, ya que consideraba poco eficaz, pues su entorno más cercano ya debía de estar en alerta respecto a un posible registro, según un escrito fechado el 18 de mayo y dirigido al juez que instruye el caso de la presunta trama de tráfico de influencias de Plus Ultra.

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La Fiscalía, que apoyó prácticamente todas las medidas de entrada y registros en distintas empresas pedidas por la UDEF por "la gravedad de los hechos y delitos a que los mismos se refieren" y en que se trata de medidas "proporcionales, idóneas y necesarias" para la investigación.

Los investigadores ven evidencias de una estructura funcional distribuida en el "el uso de la oficina como canal formal de comunicación" a través de Gertru, la interposición de terceros y la "movilidad constante" del expresidente, que "fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio".

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Los investigadores de la UDEF hablan de una estructura "dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario y ven un "patrón logístico" en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero, aludiendo al envío de cajas de vino a su domicilio particular o de facturas emitidas a Análisis Relevante en las que figura su residencia.

La UDEF se basa en el análisis de correos electrónicos para señalar que las facturas de la presunta trama no están vinculadas de forma directa a los servicios, sino que se consulta cómo se adaptan a "conveniencia", con los conceptos a consignar o incluso los importes.

Y en ese sentido, los investigadores sospechan de que "estas directrices parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad -la oficina-, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal".

La Fiscalía consideró poco eficaz el registro de la vivienda del expresidente

Solo se opuso a la entrada en el domicilio particular del expresidente Rodríguez Zapatero, ya que consideraba poco eficaz, pues su entorno más cercano ya debía de estar en alerta respecto a un posible registro.

"En este punto debe considerarse que las constantes noticias en medios desde hace varios meses sobre una investigación penal secreta e incluso una comparecencia el 26 en el Senado relacionada con sus actividades y con el rescate de Plus Ultra, han debido conllevar la lógica alerta en su entorno más íntimo, haciendo que tan extrema medida de acceso a su domicilio particular debilite el elemento de eficacia de la medida", según el escrito del Ministerio Público.

En cambio respaldó los registros, finalmente llevados a cabo el 19 de mayo, en la oficina de Zapatero y en las sedes de la empresas Whathefav (de las hijas del expresidente), Inteligencia Prospectiva y Sofgestor y todos los requerimientos de información a distintas sociedades que proponía la UDEF.