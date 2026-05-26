Menos de un día después de salir a la luz el vídeo de la Federación Española de Fútbol, se ha conocido cuál es la intrahistoria del proyecto

La aparición del rey Felipe VI en el anuncio de la lista de España para el Mundial 2026: “Cuando juega nuestra selección, jugamos todos”

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La sorpresa ha sido mayúscula. El vídeo del rey Felipe anunciando a los convocados de la selección española para el Mundial 2026 se ha convertido en uno de los momentos más comentados de las últimas horas. Nadie esperaba ver al monarca tan implicado en una producción de este tipo, participando de forma cercana, natural y completamente entregado a una campaña que ya muchos consideran histórica dentro de la comunicación de la selección española.

Ahora, menos de un día después de salir a la luz el vídeo, se ha conocido cómo se gestó y cuál es la intrahistoria del mismo. Ha sido la directora de Gtres, Sandra Aladro, quien ha desvelado los detalles de este proyecto.

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Tal y como ha explicado, nació hace aproximadamente un mes dentro del equipo de comunicación de la Federación Española de Fútbol. La idea era clara desde el principio y buscaba conectar con la afición española de cara al próximo Mundial.

Cómo surgió la idea y la reacción de la Casa Real

"Había dos ideas muy claras, una, que la lista la tenía que dar la gente, la que apoya incondicionalmente a su equipo un mundial tras otro", ha aseverado a través de sus redes sociales. Pero había una segunda propuesta todavía más ambiciosa: "¿Qué tal si esa lectura la lideraba el líder de los españoles, a quienes representa la selección?”.

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La propuesta fue trasladada entonces a la Casa Real, aunque durante semanas no hubo respuesta. "Se mantuvo en un sospechoso silencio", cuenta Aladro. Sin embargo, hace apenas unos días llegó la contestación definitiva y fue rotunda. "La semana pasada, la respuesta fue un sí con mayúsculas".

La implicación de Felipe VI fue total desde el primer momento. Tanto, que según el relato de la periodista, el pasado viernes, después de regresar de su viaje oficial a Canadá, el monarca apenas descansó unas horas antes de dirigirse a la sede de la Federación Española de Fútbol para comenzar la grabación.

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Cómo fue la grabación y el detrás de cámaras

"Iba dispuesto a lo que fuera. No había habido ningún tipo de pauta, censura o condición. El rey Felipe iba entregadísimo a la causa", ha indicado.

El vídeo muestra a un rey cercano, relajado y muy implicado en el proyecto. Durante la grabación, el soberano "repitió tomas" durante más de dos horas bajo el "intenso calor de Madrid" y, según ha revelado Aladro, lo hizo con entusiasmo. "Estuvo muy muy ilusionado y feliz de participar en ese proyecto".

Pero la implicación del monarca fue incluso más allá de las cámaras. Sandra Aladro manifiesta que el rey aprovechó algunos momentos fuera de grabación para charlar con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, interesándose por las estrategias del Mundial. "Me consta incluso que interrogó fuera de cámara al seleccionador Luis de la Fuente acerca de las estrategias", apunta.

El papel de la reina Letizia y una fecha clave

Y no estuvo solo en esta experiencia. La reina Letizia también participó, aunque su papel fue más discreto y alejado de los focos. "Sé que tuvo una participación igual de ilusionante que la suya detrás de cámara, eso sí, pero una participación muy activa", ha explicado la también tertuliana, destacando que la reina estuvo "colaborando, aconsejándole, preguntando, incluso y sumando en cualquier caso".

El detalle más llamativo es que la grabación se produjo el pasado 22 de mayo, una fecha muy especial para los reyes: su 22º aniversario de bodas. "Los reyes lo pasaron en la Federación grabando ese vídeo del que todo el mundo habla y que ha pillado a todos por sorpresa".

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por gran parte del público, que ha visto en este gesto una imagen más cercana y moderna de la Corona. Para Aladro, el éxito del vídeo tiene una explicación evidente: "No me cabe ninguna duda de que si la selección española ha encontrado en el rey Felipe a su mejor portavoz, el rey con la selección ha hecho su mejor campaña de imagen", sentencia.