Celia Molina 26 MAY 2026 - 10:34h.

La antigua monarca se sometió a una tomografía, por la que se le ha detectado un coágulo de sangre en la zona de la cadera

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta hospitalaria tras someterse a una angioplastia coronaria con balón

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Tan sólo seis días después de haber recibido el alta hospitalaria por la angina de pecho que sufrió, la reina Margarita de Dinamarca, ha tenido que ser ingresada de nuevo de urgencia, según el comunicado emitido por la Casa Real. El pasado 14 de mayo, a los 86 años, su Majestad (Margarita sigue teniendo el título de reina a pesar de haber abdicado del cargo en 2024) tuvo que someterse a una angioplastia con balón en una arteria coronaria para tratar la dolencia cardíaca que padecía.

Como su recuperación era muy favorable, los médicos le permitieron marcharse a casa y seguir recuperándose de la intervención en su residencia del castillo de Fredensborg. Sin embargo, ha vuelto a ser ingresada en el Hospital Rigshospitalet por un problema que nada tiene que ver con la enfermedad anterior:

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"Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada en el Hospital Rigshospitalet y tratada tras detectarse, mediante una tomografía computarizada, un gran coágulo de sangre en la cadera, consecuencia de una caída anterior. Se prevé que la Reina Margarita permanezca ingresada durante varios días. Su Majestad se encuentra bien dadas las circunstancias", dice el comunicado oficial de la Casa Real de Dinamarca, emitido el lunes 25 de mayo.

"Tiene un coágulo de sangre en la cadera"

El ingreso tuvo lugar mientras el Rey Federico, su esposa y sus cuatro hijos participaban en el Royal Run, la tradicional carrera popular de la monarquía danesa en la que se han convertido en los grandes protagonistas de la jornada. También ha coincidido con el cumpleaños del rey, hijo de Margarita, cuyo 58º aniversario ha sido anunciado por vía oficial:

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"Hoy, su Majestad cumple 58 años, y el día está marcado desde primera hora de la mañana con nuevas fotos tomadas en la Sala del Trono en el Castillo de Christiansborg, justo antes del cumpleaños. Será posible unirse a la celebración del Rey a las 12:00 p. m. cuando Su Majestad y miembros de la Familia Real aparezcan en el balcón del Palacio de Frederik VIII en Amalienborg. Además, será posible enviar saludos digitales durante todo el día a través de la página web de la Casa Real y las redes sociales.

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Las últimas complicaciones de salud de Margarita

Las recientes hospitalizaciones de Margarita son las últimas de una serie de problemas de salud que ha sufrido la antigua monarca, quien abdicó del trono en enero de 2024, coincidiendo con el 52.º aniversario de su ascensión al trono. Se convirtió en la primera soberana danesa en abdicar voluntariamente en casi 900 años, cediendo la corona a su hijo mayor, el rey Frederik.

En ese momento, la esposa del rey, nacida en Australia, se convirtió en la reina María, pero Margarita conserva su título de reina y se le trata como Su Majestad. Ella misma adujo motivos de salud para justificar su renuncia en el impactante discurso con el que anunció su abdicación en la víspera de Año Nuevo de 2023.

"En febrero de este año me sometí a una compleja operación de espalda. Todo salió bien, gracias al competente personal sanitario que me atendió. Inevitablemente, la operación me llevó a reflexionar sobre el futuro: si ahora sería el momento adecuado para traspasar la responsabilidad a la siguiente generación. He decidido que ahora es el momento adecuado", afirmó.

Tras la abdicación, Margarita siguió asumiendo compromisos públicos; sin embargo, el año pasado también se vio apartada de la vida pública en varias ocasiones por hospitalizaciones: una vez tras una caída y otra cuando contrajo un resfriado.