"En la última semana han pasado muchas cosas y van a pasar más", ha vaticinado, reclamando a Pedro Sánchez actuar con responsabilidad

Las conversaciones de Leire Díez en el auto que señalan a Pedro Sánchez: "Si imputan a Begoña Gómez, el presidente dice que se limpie todo"

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BilbaoAitor Esteban, presidente del PNV, ha sido tajante al afirmar, en respuesta a las palabras de Pedro Sánchez en su comparecencia de ayer desde Roma, y ante las últimas investigaciones judiciales que rodean al PSOE y el Gobierno, que “el interés general demanda la convocatoria electoral este año”. Ante las circunstancias actuales y en medio del terremoto política, el socio de investidura ha sido claro: “La legislatura ha llegado a su fin”.

Así lo ha manifestado e líder vasco durante un breve encuentro con los medios de comunicación en Bilbao previo a su participación en una jornada organizada por la Fundación Sabino Arana, donde ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. “No la contemplamos”, ha subrayado.

Aitor Esteban incide en que la situación requiere convocar elecciones

Ante todo lo que está ocurriendo y tras incrementarse la presión sobre el PSOE con la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y las actuaciones de ayer de la UCO en la sede socialista en Ferraz por un requerimiento de información sobre el caso Leire Díez que se extendió durante 12 horas, el presidente del PNV señala a una situación de ingobernabilidad.

Criticando que la legislatura se encuentra "absolutamente bloqueada", sin presupuestos "ni posibilidad de que salgan adelante", lamenta que todo se suma a un ambiente político dominado por "cada vez más casos judiciales".

A su juicio, la propia mecánica de la Justicia va a provocar además que la situación se vaya a mantener durante un tiempo, lo que recalca que no es adecuado para la gobernabilidad.

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En ese sentido, Aitor Esteban advierte que la llegada del verano no va a generar un cambio de las circunstancias, de tal modo que "esto no lleva a ninguna parte".

Por eso, y después de que Pedro Sánchez afirmase ayer desde Roma que no puede “convocar elecciones por interés partidista” y que “el interés general de los ciudadanos es la estabilidad”, le ha contestado: “El interés general lo que demanda es una convocatoria electoral. Debería preguntarse -el presidente- si al negarse a ello no está actuando desde un interés partidista y particular”.

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De igual modo, el dirigente jeltzale ha advertido además que, aunque se ponga el "foco" en las formaciones que han venido apoyando la continuidad de la legislatura, donde debe estar realmente situado es sobre el presidente Pedro Sánchez.

Aitor Esteban y su ‘recado’ a Pedro Sánchez: “Han pasado muchas cosas y van a pasar más”

Por todo ello, ha llamado a la responsabilidad de todos, "sobre todo del presidente", al que ha pedido que no se comporte como "el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada".

"En la última semana han pasado muchas cosas y van a pasar más", ha aventurado, vaticinando que seguirá el terremoto político.

Además, al ser preguntado por la actuación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, Esteban ha manifestado que, de confirmarse, no sería "aceptable".