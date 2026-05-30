Este sábado, 30 de mayo, la hija de los reyes Felipe y Letizia participa por primera vez en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026

Nuevo hito de la princesa Leonor: la Casa Real anuncia que participará por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas junto a los reyes

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Vigo se convertirá este sábado, 30 de mayo, en el epicentro institucional y militar y de España con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026 (DIFAS). El evento movilizará a más de 3.000 de militares, decenas de aeronaves, vehículos blindados y a toda la cúpula del Estado.

Pero este año hay un elemento que multiplica la expectación: la participación por primera vez de la princesa Leonor, vistiendo el uniforme militar, junto a los reyes Felipe y Letizia en el acto central del desfile militar.

Así lo ha anunció la Casa Real española este pasado miércoles, dejando claro que su presencia será, probablemente, una de las imágenes más importantes del año para la monarquía española. Y es que no solo participará como alumna militar y como heredera al trono, sino también como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

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Su presencia llega después de varios meses de discreción. Desde comienzos de año, la princesa ha estado plenamente integrada en la recta final de su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completa el tercer y último curso de su formación en los tres ejércitos.

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De hecho, la última vez que se dejó ver en un acto institucional fue el pasado 6 de enero junto a los soberanos en la Pascua Militar. Ahora, Leonor reaparecerá públicamente.

El uniforme de gala de Leonor

No será la primera vez que la princesa acuda a un acto militar con el uniforme castrense. Ya se ha dejado ver en otros días clave del calendario militar, como en los últimos actos del 12 de Octubre o en la Pascua Militar.

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Aunque cada año, Leonor viste el uniforme de gala correspondiente al Ejército en el que se encuentre cursando sus estudios militares en ese momento. En este caso, como alumna del Ejército del Aire y del Espacio, vestirá el uniforme de gala y etiqueta regulado para los alumnos de la Academia General del Aire (AGA).

En concreto, lucirá una chaqueta entallada de cuello cerrado en color azul que posee una abotonadura dorada en el frente donde destaca el escudo del arma aérea. El pantalón será de corte recto y del mismo color azul que la guerrera. Y en cuanto a la gorra, será del mismo color con una visera negra, que contará con el emblema del Ejército del Aire rodeado por dos ramas de laurel.

En las solapas de la guerrera lucirá el escudo esmaltado de la AGA en San Javier. También el 'Rokiski', el icónico emblema del Ejército del Aire consistente en dos alas estilizadas de metal dorado unidas en el centro y que va colocado sobre el pecho. Además, llevará un cordón dorado distintivo que cuelga desde la hombrera derecha y denota su condición de estudiante militar en las academias.

Al encontrarse en su último año formativo, en las bocamangas de la chaqueta lucirá las divisas doradas que corresponden a su empleo actual como alférez alumna. En el lado izquierdo del pecho portará los pasadores de las condecoraciones que posee, como la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, el Mérito Militar y el Mérito Naval.

La hoja de ruta

El acto central tendrá lugar en la avenida de Samil, el gran paseo marítimo vigués situado junto a una de las playas más emblemáticas de Galicia. El desfile recorrerá aproximadamente 1,1 kilómetros, desde el cruce de la Rúa Arganzada hasta la Rúa do Río, en paralelo al mar.

Defensa buscaba desde hace tiempo una ciudad con capacidad logística, tradición militar y un entorno visual potente para el desfile. La conexión de Leonor con Galicia, tras su paso por la Escuela Naval Militar de Marín, terminó de reforzar la candidatura viguesa.

El resultado será una imagen inédita: tropas marchando junto al Atlántico, cazas cruzando la ría y helicópteros sobrevolando Samil mientras la heredera al trono participa por primera vez en la gran parada militar anual.

La jornada estará completamente milimetrada. El operativo de seguridad y protocolo comenzará desde primeras horas de la mañana, con cierres de tráfico y controles de acceso en toda la fachada marítima de Samil, Alcabre y Canido.

10:30 a 11:30 horas, llegada de autoridades y despliegue final

Durante esta franja comenzará la entrada de autoridades civiles y militares al palco presidencial. También se completará el posicionamiento de las unidades terrestres, la coordinación aérea y el despliegue de honores militares.

La tribuna principal estará situada en la avenida de Samil, orientada hacia el eje central del desfile y con vistas directas tanto al recorrido terrestre como al espacio aéreo y marítimo. Allí se ubicarán los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la ministra de Defensa, Margarita Robles, JEMAD y cúpula militar y otras autoridades civiles y autonómicas.

12:00 horas, comienza el acto central

El desfile arrancará oficialmente al mediodía con la llegada de los soberanos y de la princesa al palco presidencial.

Según el protocolo previsto, la secuencia ceremonial será la siguiente: llegada de la familia real, honores militares, revista a las tropas, salto paracaidista con la bandera de España, izado solemne de bandera, homenaje a los caídos, desfile aéreo, desfile terrestre, retirada y despedida oficial.

Uno de los momentos más espectaculares será el salto paracaidista inicial, que servirá como apertura del desfile y dará paso al izado de bandera frente al Atlántico.

El despliegue militar

Defensa ha diseñado para Vigo uno de los mayores despliegues de los últimos años. Participarán 3.756 militares a pie, 71 aeronaves, 109 vehículos militares, 32 motocicletas, 130 caballos y seis perros militares

Entre las aeronaves previstas figuran cazas del Ejército del Aire, aviones de transporte, helicópteros tácticos, unidades de rescate y apoyo y patrullas aéreas de exhibición.

El desfile terrestre incluirá unidades de Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME).

También participarán vehículos blindados, obuses autopropulsados y los nuevos 8x8 Dragón, uno de los símbolos de modernización del ejército español.