La exministra de Hacienda recuerda que un juzgado investigó el expediente de Plus Ultra y lo archivó, por lo que "todo era correcto y no había absolutamente nada"

Así fue el reparto del dinero del rescate de Plus Ultra: de paraísos fiscales a operaciones ligadas al tráfico de oro

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La secretaria general del PSOE andaluz y exministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado este martes que está "absolutamente tranquila" por el trabajo realizado por la SEPI en el préstamo público que recibió la aerolínea Plus Ultra, ya que la tramitación gubernamental de los expedientes "ha sido correcta".

"Se ha visto por arriba y por abajo"

En su primera rueda de prensa tras la celebración de las elecciones andaluzas el pasado 17 de mayo, Montero ha dicho que está "tranquila" por la labor realizada como máxima responsable de la SEPI ante el préstamo de Plus Ultra, un caso por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Montero, que no se había pronunciado aún sobre este asunto, ha defendido a Rodríguez Zapatero y ha señalado que el expediente de la labor de la SEPI "se ha visto por arriba y por abajo", también por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, además de por la Comisión Europea.

También ha señalado que en su momento un juzgado investigó el expediente de Plus Ultra y lo archivó, por lo que "todo era correcto y no había absolutamente nada" en este caso que ahora juzga la Audiencia Nacional.

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"Estoy muy tranquila por el trabajo que se ha hecho por parte de la SEPI, lo que no quita que personas que abandonaron este organismo a los dos o tres años hayan podido cometer o no conductas irregulares, pero desde luego la tramitación institucional, la tramitación gubernamental de los expedientes ha sido correcta, así lo han dicho los tribunales y todos los organismos de fiscalización", ha subrayado la exvicepresidenta del Gobierno.

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Investigar la filtraciones

Preguntada por la imputación de Zapatero, al que elogió en campaña electoral, ha señalado que ha visto "con detenimiento" el auto en el que se le imputan "una serie de supuestos que él ha desmentido", por lo que ha añadido que cuenta con su "afecto" y su "confianza".

"Sé que está trabajando duro en esa comparecencia ante los tribunales", ha apuntado Montero, quien ha añadido que confía en que pueda aclarar "algunos extremos porque hay cuestiones que pueden ser legales y que, por tanto, están dentro del ámbito de la responsabilidad de cada uno y hay otras cuestiones que insinúan que puedan no serlo".

Ha reiterado que no tiene "ni idea de lo que hay detrás de cada una de esas afirmaciones que se plantean en los autos", y ha destacado la "dificultad" que para su partido tiene dar explicaciones sobre asuntos cuyas investigaciones se conocen "parcialmente".

Montero, que es también vicesecretaria general del PSOE, ha reconocido que como al conjunto de los militantes socialistas le "impactan" las imputaciones a dirigentes socialistas por el caso Leire Díez.

Ha añadido que está "deseando" conocer el sumario para saber "cuáles son las pruebas que trasladan tanto la UCO como el resto de los investigadores para hacer esas afirmaciones en los autos".

"Tenemos que ver las pruebas con las que se acompañan", ha advertido Montero, quien ha llamado la atención sobre que "algunas formaciones políticas" parecen disponer de información sobre asuntos recogidos en sumarios secretos.

En este sentido, ha abogado por investigar estas "filtraciones interesadas para crear insinuaciones, para crear un clima de desconfianza sin que conozcamos ni siquiera los extremos del sumario", pero ha agregado que no está insinuando "nada" sino que es constatable que "hay personas, entidades y partidos que disponen de una información que está declarada secreto de sumario".