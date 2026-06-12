'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con David Mellado, gemólogo y perito judicial, quien ha analizado parte de las piezas halladas en el despacho de Zapatero

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El registro policial que se producía en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero y cuyas imágenes 'El programa de Ana Rosa' ofrecía en exclusiva marcó un punto de inflexión en la investigación anticorrupción de la Audiencia Nacional que tiene en el punto de mira, entre otros, al ex presidente español.

En el registro policial se incautaban más de un centenar de joyas de alto valor ocultas en una caja fuerte de su despacho cuya llave atesoraba su secretaria. El hallazgo, ejecutado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 19 de mayo, investiga el posible uso de esta oficina como centro de operaciones financieras opacas y fraudulentas.

Pese a que el entorno del ex presidente presentaba el hallazgo como "una colección de recuerdos familiares", lo cierto es que este conjunto de joyas se ha convertido en una pieza clave de la investigación tras revelarse la tasación pericial millonaria de las mismas.

Al haber certificado los peritos judiciales que el lote real supera el valor de 1,3 millones de euros, la cuota defraudada en tal caso a la Hacienda Pública por la falta de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones excedería con creces el umbral penal de los 120.000 euros.

Ha sido la joyería Ansorena, la casa asociada a la familia real, quien ha puesto el valor a las 103 piezas intervenidas en la caja fuerte del despacho del ex presidente, un análisis que ya resuelve la primera duda: si eran joyas auténticas o no, "claramente sí al menos varias de ellas".

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Desde el primer momento se ha puesto el foco en las piezas más voluminosas y llamativas, joyas que en cierta ocasión la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, llegó a lucir públicamente, joyas que contienen esmeraldas, rubíes y zafiros, las gemas más cotizadas del mundo en la alta joyería.

Un experto gemólogo analiza las joyas de Zapatero

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'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con David Mellado, gemólogo y perito judicial, y así es como analiza este tipo de piezas:

"Tanto el color como la pureza o el corte de la pieza, todo ello es necesario para tasar las piedras. Veo una información de mucha relevancia sobre los tipos de joyas que hay, a priori también hay bisutería mezclada con algún tipo de piezas que supuestamente son de más valor. Veo un desequilibrio grande entre unas joyas y otras".

Tal y como comenta el experto, entre las joyas de Zapatero nos encontramos con piezas de un gran valor económico junto con otras sin apenas valor, algo que llama especialmente la atención.