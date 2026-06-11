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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en el emotivo acto que se vivió en la Sagrada Familia de Barcelona con motivo de la visita del Papa León XIV.

"Buenos días. La Sagrada Familia fue ayer un trozo de cielo. El Papa hizo que el templo más alto de la cristiandad cobijase un acto lleno de luz. Hay momentos en los que una ciudad deja de mirar el reloj para escuchar su propia historia, y el acto del Papa en Barcelona fue una invitación a contemplar cómo la fe, el arte y la esperanza pueden encontrarse bajo un mismo techo levantado piedra a piedra durante generaciones", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

La presentadora ha continuado: "Más allá de credos o ideologías, la imagen de un templo que sigue creciendo como símbolo de paciencia y de futuro recordó que las obras importantes no se construyen con prisa, sino con la convicción de quienes dejan un legado a quienes vendrán después. Decía Gaudí que "la Belleza es el resplandor de la Verdad", y la verdad terrenal nos está dejando muchos titulares. Después de negarlo, ahora la Fiscalía General reconoce dos reuniones entre Leire Díez y Diego Villafañe, la mano derecha de García Ortiz. Estamos viendo un patrón que se repite. El Gobierno va por detrás de los acontecimientos".

Ana Rosa Quintana: "El verdadero BOE es el cuaderno de Leire. Un cuaderno envenenado, como el libro de 'El nombre de la rosa"

"Primero la prensa publica los hechos, el Gobiernos niega los hechos, después se demuestran los hechos, y por último el Gobierno reconoce los hechos. Lo han hecho con las reuniones de Leire en la fiscalía, con las reuniones de Leire con la directora de la Guardia Civil, con las reuniones de Leire en Ferraz con Cerdán, con las reuniones de Leire con la SEPI, o con la protección policial de Leire. El patrón es negarlo, reconocerlo, negarlo, recocerlo, y así hasta el 2027 y más allá. Leire mandaba más que un ministro. El verdadero BOE es el cuaderno de Leire. Un cuaderno envenenado, como el libro de 'El nombre de la rosa'. Había un Gobierno paralelo en la sombra. Un Equipo A en Moncloa y un equipo en B en Ferraz formado por cuatro soldados de fortuna que sobrevivían ofreciendo sus servicios resolviendo problemas que el equipo A no podía atajar. A Sánchez le encanta que los planes salgan bien. En este caso, no escogieron a los lápices más afilados del estuche para hacer el trabajo", ha sentenciado en directo.