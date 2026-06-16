La directora de la Guardia Civil niega ante el Senado haber participado en cualquier campaña de desprestigio contra la UCO

El PSOE, sobre las facturas emitidas por el abogado implicado en el caso Leire: manda al juez documentos que prueban que no se pagaron

Compartir







La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado este martes ante la comisión de Interior del Senado haber participado en ninguna maniobra contra la Unidad Central Operativa (UCO) ni contra ninguno de sus agentes. En una comparecencia marcada por las revelaciones del denominado caso Leire, la responsable del Instituto Armado ha asegurado que "jamás, nunca" ha formado parte de una trama o campaña de desprestigio contra esta unidad.

Asimismo, ha subrayado que nunca ha utilizado su cargo para presionar a agentes o alterar investigaciones. "No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa", ha afirmado al inicio de su intervención.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional autoriza a Zapatero a acceder por la puerta principal antes de declarar por el caso Plus Ultra

Los encuentros con Leire Díez

Tras rechazar cualquier intento de injerencia en la labor de la UCO, González ha explicado los contactos que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en el marco del caso. Según ha relatado, la conoció cuando era delegada del Gobierno en Madrid y Díez ocupaba un puesto en Correos, manteniendo únicamente intercambios de mensajes relacionados con conflictos laborales en la empresa.

Posteriormente, ya como directora de la Guardia Civil, aceptó reunirse con ella en una cafetería cercana a la sede del cuerpo. Según ha explicado, se trató de encuentros breves y sin un objetivo concreto. "Fueron encuentros cortos que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café", ha señalado, insistiendo en que en ningún momento se le pidió interferir en investigaciones ni frenar actuaciones de la Guardia Civil.

González también ha explicado que en una tercera reunión, celebrada ya en 2025, Díez le trasladó la posibilidad de que el agente Rubén Villalba regresara a su último destino. Una propuesta que, según ha afirmado, rechazó de manera inmediata al recordar que el guardia civil estaba implicado en una causa judicial. La directora general también se ha referido a las informaciones sobre una videoconferencia en la que Leire Díez arremetía contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la UCO.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras conocerse estos hechos, mantuvo una reunión con el propio Balas, con el entonces responsable de la UCO y con otros mandos del cuerpo para trasladarles su "absoluto apoyo humano y personal".

Según ha explicado, durante ese encuentro reconoció que conocía a Leire Díez y que se había reunido con ella en alguna ocasión.

Las informaciones reservadas

Mercedes González también ha aclarado que las supuestas tres investigaciones internas a las que aluden algunos informes de la UCO se corresponden realmente con dos actuaciones administrativas, ya que una de ellas nunca llegó a desarrollarse.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La primera se abrió entre diciembre de 2024 y enero de 2025 para esclarecer la filtración de informaciones relacionadas con personas ajenas a la investigación sobre David Sánchez. La directora ha precisado que únicamente declaró el coronel jefe de la UCO y que el procedimiento fue archivado sin consecuencias disciplinarias.

La segunda actuación se inició tras la publicación de mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el primero apuntara a una posible filtración por parte de la UCO. Según ha indicado, esta investigación también fue cerrada sin que se practicara ninguna diligencia.

Disculpas a la Guardia Civil

En la parte final de su intervención, Mercedes González ha pedido disculpas a los miembros del cuerpo por la repercusión que las revelaciones del caso han tenido sobre la institución. "Lo lamento profundamente", ha manifestado, antes de asegurar que siente "un enorme respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil" y que jamás haría nada que pudiera perjudicarla.

Además, ha querido dejar claro que los agentes se encuentran al margen de cualquier intento de manipulación política. "Yo no controlo a nadie por la puerta de atrás", ha afirmado, agradeciendo finalmente el apoyo recibido por parte de numerosos guardias civiles durante los últimos días: "Su calor, su afecto, su compañía ha sido sanadora", ha concluido.