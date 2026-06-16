El juez rechaza que todas las acusaciones populares puedan estar en la declaración y limita la presencia al PP

Ione Belarra critica la estrategia judicial de Zapatero: "Si necesitas mucho tiempo para prepararte algo, huele muy mal"

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La Audiencia Nacional ha autorizado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acceda por la puerta principal del edificio, utilizada habitualmente por los jueces, en lugar de hacerlo por la entrada reservada a los visitantes. La medida responde a una petición formulada por Presidencia del Gobierno con motivo de su declaración como investigado este miércoles en el denominado 'caso Plus Ultra'.

Fuentes jurídicas han confirmado que el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha accedido a dicha solicitud, que se fundamentaba en motivos de seguridad ante la gran expectación mediática prevista a las puertas de la sede judicial.

Declarará por el rescate de Plus Ultra y las joyas intervenidas

El juez instructor del caso, José Luis Calama, ha citado a Zapatero este miércoles y el jueves a las 9.00 horas para interrogarle tanto por su presunta influencia en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia como por las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho e intervenidas por la Policía. La tasación preliminar realizada por una joyería estima que las piezas tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros.

Tras conocer dicha valoración, el magistrado acordó abrir una pieza separada e imputar al expresidente por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, al considerar que no ha quedado acreditado el origen de las joyas.

Asimismo, este martes el juez ha rechazado la petición de Zapatero de aplazar la declaración relativa a las piezas y centrar el interrogatorio únicamente en la supuesta influencia ejercida en el rescate de la aerolínea.

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El expresidente alegó que necesitaba más tiempo para preparar su defensa en relación con las joyas, pero el magistrado considera que no existe situación de "indefensión", ya que los hechos son "plenamente conocidos" por su defensa y forman parte de la causa principal.

El juez rechaza la presencia de todas las acusaciones populares

Por otra parte, Calama también ha desestimado la solicitud de la acusación popular unificada, encabezada por el PP, para que todas las acusaciones pudieran estar presentes durante la declaración del expresidente. En un auto, el magistrado recuerda que las diligencias instructoras "no son actos públicos" y señala que, al haberse acordado la unificación de las acusaciones populares en un único procurador y letrado, su participación debe canalizarse exclusivamente a través de ellos.

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El juez subraya que las distintas acusaciones populares conservan el derecho a conocer el contenido y resultado de las diligencias, tanto mediante el acceso a la nube habilitada por el juzgado como a través de la información facilitada por el letrado del PP.

Por ello, considera que "no existe perjuicio alguno para sus derechos procesales ni razón que justifique excepcionar el régimen propio de la unificación acordada", rechazando también los recursos presentados por Liberum, Vox, Hazte Oír y Borja Fernández contra dicha decisión.