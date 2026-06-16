Claudia Barraso 16 JUN 2026 - 22:42h.

La actriz se ha pronunciado en redes sociales confesando que su abogada se enteró de la orden de arresto por la prensa

El juez ordena detener a Elisa Mouliaá al no comparecer a la citación como investigada por presuntas calumnias a Errejón

Compartir







El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exdiputado Iñigo Errejón, ha ordenado su detención al no comparecer a la tercera citación y estando ya advertida de que podría ser arrestada. La actriz ha justificado su ausencia a las tres citaciones judiciales a causa de su trabajo en Emiratos Árabes.

A través de un post en la red social ‘X’ Mouliaá ha explicado por qué no ha podido asistir a la comparecencia y qué compromisos de trabajo le han impedido acudir a tal importante citación judicial: “Tenía un contrato de trabajo acreditado. Me ofrecí a testificar por videollamada y cancelé mi jornada laboral para estar disponible”.

PUEDE INTERESARTE El juez prorroga la investigación por la supuesta agresión sexual de Iñigo Errejón a Elisa Mouliaá para realizar diligencias pendientes

Pero, “el juez la rechazó”, confiesa la actriz en el mismo comunicado donde afirma que se enteró de la orden de arresto por su “abogada que se enteró por la prensa antes que ella la escuchase en el tribunal”: “No es justicia cuando los titulares llegan antes que las notificaciones”.

PUEDE INTERESARTE El CGPJ no ampara al juez Adolfo Carretero a quien el Gobierno criticó por el interrogatorio a Elisa Mouliaá

El mensaje de denuncia de la actriz en redes sociales

“¿Cómo llamas a eso? Lo llamo una violación grave de mis derechos, pero eso es PREVARICACIÓN con mayúscula”, subraya la actriz denunciando que no tenían constancia de la orden de arresto, pese a saber que el juez rechazó su petición de comparecer de manera telemática porque no podía acudir presencialmente por motivos laborales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El socialismo se está convirtiendo en fascismo"

Además, ha lanzado un dardo a los del PSOE y a la Justicia española: “El socialismo se está convirtiendo en FASCISMO y España se vuelve cada vez más aterradora. Volvamos a los 15; exijamos separación de poderes y rompamos este bipartidismo macho rancio y que DESTROZA TODO”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A través de este comunicado ha animado a todos sus seguidores a protestar por lo que la actriz considera un sistema judicial injusto y que ha violado sus derechos, horas después de que se conociese la noticia de su orden de arresto en la causa judicial que todavía hay abierta desde que saltó al foco mediático su denuncia contra Íñigo Errejón y la posterior denuncia de este por calumnias.