Pedro Sánchez ya pidió quitarse la corbata para bajar la factura energética en España en 2022

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MadridPedro Sánchez se enfrenta este miércoles a una dura jornada en la que a primera hora ha tenido que defenderse de las acusaciones del PP en el Congreso de los Diputados, también está a la espera de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras la investigación de la Audiencia Nacional y, después, recibirá al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr, en un encuentro que será el primero desde el nombramiento del diplomático al frente de la delegación diplomática estadounidense en Madrid.

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Además, el presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. Según ha explicado, será "un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. En la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha dicho que el Gobierno ya está hablando con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios y espera que esta vez se sume el PP para garantizar su aprobación.

Sorpresa en el Congreso al acudir los miembros del Gobierno sin corbata

Dejando a un lado la agenda política del presidente y las medidas que ha anunciado en las últimas horas, Pedro Sánchez ha vuelto a sorprender al aparecer por segundo día consecutivo sin corbata. Otros miembros del Gobierno y del PSOE también han seguido los pasos del presidente y han acudido a la sesión de control del Congreso de los Diputados sin corbata.

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Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Patxi López, diputado del PSOE, o Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, han sido algunos de los que también han querido presentarse sin corbata. Por su parte, el que sí que ha querido llevar corbata en esta sesión de control al Gobierno ha sido Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Recuerdos de 2022

El gesto del presidente del Gobierno y de parte de sus ministros recuerda a la postura que Pedro Sánchez anunció en 2022 y que tanta polémica generó. "Me gustaría que vieran que no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético", anunció en 2022 en rueda de prensa con una sonrisa Pedro Sánchez.

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Mostrando el cuello de su camisa abierto, Sánchez desvelaba que había pedido a los ministros del Gobierno que siguiesen sus pasos: "He pedido a los ministros (…) y los responsables públicos, y me gustaría también (pedir) al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata".

Según anunciaba y confiaba el presidente del Gobierno en 2022, con este gesto se estaría colaborando con "el ahorro energético, que tan necesario es en nuestro país".

Hay que destacar que, desde que sorprendió hace cuatro años con esta petición, han sido la mayoría de ocasiones en las que se ha podido ver al presidente del gobierno luciendo corbatas en actos públicos y ruedas de prensa.

Otras ocasiones en las que se ha recomendado no llevar corbata

Pedro Sánchez y sus ministros no han sido los únicos en acudir al Congreso de los Diputados sin corbata, En 2008, Miguel Sebastián, exministro de Industria y Turismo de España en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a un pleno del Congreso de los Diputados sin este accesorio. "Por cada grado que reducimos el aire acondicionado ahorramos un 7%", dijo en su día Sebastián.

El presidente del Congreso de entonces, el también socialista José Bono, no estuvo de acuerdo con la idea y le pidió ponerse la corbata para cumplir el reglamento de vestimenta y no hacer distinciones con los empleados de la Cámara Baja.

Además, en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente de Japón lanzó una campaña para reducir el número de emisiones de CO2 y cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto en 2010 que incluía elevar a 28 grados centígrados la temperatura de los edificios públicos y la recomendación de uso de vestimenta informal y veraniega, prescindiendo de la corbata, prenda diseñada para proteger el cuello del frío. La medida despertó una fuerte polémica y enormes resistencias, sobre todo de los sectores más conservadores.