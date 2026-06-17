Zoe Armenteros 17 JUN 2026 - 08:16h.

Zapatero ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicara que estaba investigado

La Audiencia Nacional autoriza a Zapatero a acceder por la puerta principal antes de declarar por el caso Plus Ultra

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La sesión de control del Gobierno en el Congreso coincide con la comparecencia de Zapatero en la que se prevé un fuerte enfrentamiento entre Sánchez y el líder del PP, Feijóo. La oposición insistirá en la convocatoria anticipada de elecciones, mientras la posibilidad de moción de censura se acerca más como una posibilidad. El jefe de la oposición ha llamado al presidente del Gobierno "cobarde" y lo ha acusado de tener "miedo a la democracia" por no convocar elecciones. Sánchez le ha respondido con datos de la gestión del Ejecutivo en estos años de legislatura evitando el choque.

Máxima expectativas por la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles ante el juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. Se convierte en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado en una cita ante el magistrado José Luis Calama, que lo interrogará también sobre las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros. La defensa de Zapatero solicitó posponer esta parte de la declaración, pero fue rechazada, aunque en todo caso podrá acogerse a su derecho a no declarar.

El juez de la Audiencia Nacional indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por 80 joyas incautadas en su despacho, su procedencia.