Tensa sesión de control en el Congreso: Feijóo llama "cobarde" a Sánchez y lo acusa de tener miedo a la democracia
Zapatero ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicara que estaba investigado
La Audiencia Nacional autoriza a Zapatero a acceder por la puerta principal antes de declarar por el caso Plus Ultra
La sesión de control del Gobierno en el Congreso coincide con la comparecencia de Zapatero en la que se prevé un fuerte enfrentamiento entre Sánchez y el líder del PP, Feijóo. La oposición insistirá en la convocatoria anticipada de elecciones, mientras la posibilidad de moción de censura se acerca más como una posibilidad. El jefe de la oposición ha llamado al presidente del Gobierno "cobarde" y lo ha acusado de tener "miedo a la democracia" por no convocar elecciones. Sánchez le ha respondido con datos de la gestión del Ejecutivo en estos años de legislatura evitando el choque.
Máxima expectativas por la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles ante el juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. Se convierte en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado en una cita ante el magistrado José Luis Calama, que lo interrogará también sobre las joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1,3 millones de euros. La defensa de Zapatero solicitó posponer esta parte de la declaración, pero fue rechazada, aunque en todo caso podrá acogerse a su derecho a no declarar.
El juez de la Audiencia Nacional indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por 80 joyas incautadas en su despacho, su procedencia.
Feijóo agota su cargador contra Sánchez en la primera intervención
Feijóo ha agotado sus minutos en la primera intervención sin dejarse nada en el cargador en un choque, que le favorece: “Señor Sánchez, le preocupaba como sería recordado en la historia, ya se lo digo yo: Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española”
Agrio debate en el inicio de sesión de control en el Congreso: Feijóo llama "cobarde" a Sánchez
Agrio debate en el inicio de sesión de control en el Congreso. El jefe de la oposición ha llamado al presidente del Gobierno "cobarde" y lo ha acusado de tener "miedo a la democracia" por no convocar elecciones. Sánchez no se ha sumado al choque que intenta el PP y le ha respondido con datos de la gestión del Ejecutivo en estos años de legislatura.
Comienza la sesión de control en un cara cara entre Sánchez y Feijóo de alto voltaje
Llega Zapatero a la Audiencia Nacional
El expresidente acaba de llegar a la Audiencia Nacional y ha saludado con un gesto a los cientos de periodistas que se aglomeraban a las puertas.
El Gobierno mantiene su apoyo al expresidente desde su imputación: “Tenemos muchas ganas de que pueda hablar al fin”
El bloque del PSOE, desde el Gobierno, pero también en Ferraz han mantenido desde el principio de la imputación a Zapatero, aunque han asegurado que no coordinan la estrategia de defensa del expresidente. El partido espera con impaciencia la declaración del líder socialista y dan por hecho que “va a dar todas las explicaciones” al juez. “Tenemos muchas ganas de que pueda hablar al fin”.
Zapatero comparecerá acompañado del prestigioso abogado Víctor Moreno Catena
José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá acompañado de su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena. El expresidente del Gobierno tendrá que convencer al juez de que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, como aseguró en un vídeo que publicó poco después de conocerse su imputación en el caso.
Máxima expectativa por la comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra
José Luis Rodríguez Zapatero entrará a pie por la puerta principal, de la Audiencia Nacional. La defensa ha tenido casi un mes para preparar las declaraciones del expresidente, desde que el 19 de mayo el juez Calama, le comunicara que estaba investigado por indicios que apuntan a que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.