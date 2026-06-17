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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

"Buenos días. Hoy tenemos desayuno con diamantes. Llegó el Día Z. Día histórico. Uno más. Por primera vez en democracia un expresidente del Gobierno acude como imputado ante un juez con acusaciones que le llegan hasta las cejas. Veinte años después de aprobar el Código del Buen Gobierno, Zapatero está acusado de cuatro delitos. El el ángel caído del sanchismo decía que ser socialista es tener poco y dar mucho. Zapatero era un lobo con piel de Bambi. El talante era talento, talento para llevárselo, y los brotes verdes eran el color de las esmeraldas de Zambia", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "La Champions League de la economía no estaba en España, sino en Dubái, donde supuestamente su presunto testaferro creó una sociedad pantalla para, siempre presuntamente, cobrar la comisión del rescate de Plus Ultra. Presuntamente Zapatero lo hizo a través de su amigo Julito Martínez. Ya saben que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y hoy el expresidente tendrá que dar explicaciones por su amigo y por su tesoro, como si fuera un Golum que se deslumbra con el brillo de los diamantes. Sin que lo supiéramos, Zapatero cambió la chaqueta de pana del socialismo para convertirse en el pana del chavismo. Otra que vive en el País de Nunca Jamás es la directora de la Guardia Civil, que repitió en el Senado 26 veces nunca y 26 veces jamás para negar todo que dice la UCO en su informe".

Ana Rosa Quintana: "Veinte años después de aprobar el Código del Buen Gobierno, Zapatero está acusado de cuatro delitos"

"Quiso defender a la UCO diciendo que la UCO mentía. Marlaska negó cualquier encuentro de Leire con Mercedes González y la directora de la Benemérita lo dejó de mentiroso señalando que le había informado de sus encuentros con la fontanera. González se reúne con Leire después de que 'El Confidencial' publicase la relación de Leire con las cloacas de Nunca Jamás ¿Tomarse un café en una cafetería con Leire tiene menos importancia que tomarse un whisky en un despacho? Y nunca jamás habíamos visto un desprecio tan grande a la soberanía nacional. El Gobierno y sus socios han impedido al Congreso que se vote si debe haber elecciones", ha sentenciado en directo.