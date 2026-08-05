Puri Ruiz 05 AGO 2026 - 07:15h.

El hijo de Norma Duval, Marc Iván Ostarcevic, citado por la jueza como investigado en la causa contra Matthias Kühn

Se trata de un islote de propiedad privada que pertenece a un magnate naviero con una curiosa historia detrás que poca gente conoce

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Gracias a sus redes sociales, hemos asistido casi en directo a las vacaciones de las que ha estado disfrutando Norma Duval. La artista, que a sus 70 se mantiene en una forma increíble, ha estado surcando el Mediterráneo este verano, y algunas de sus paradas resultan tan atractivas como curiosas. Es el caso de una pequeña isla griega con una peculiaridad de lo más llamativa ya que en sus playas hay cerditos que nadan.

Atokos, el islote de los cerdos nadadores por el que ha pasado Norma Duval

Grecia cuenta con un enorme archipiélago de más de 6.000 islas; de ellas, poco más de un centenar están habitadas de forma permanente. Sin embargo, muchos de esos islotes deshabitados se pueden visitar en barco. Uno de ellos, Atokos, está poblado no por personas, pero sí por cerdos salvajes. que son capaces de nadar.

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Situada en el Mar Jónico, Atokos es un islote de apenas cuatro kilómetros de longitud por uno de ancho. Y sí, cuenta con estos particulares inquilinos que llegaron allí en tiempos remotos, transportados por marineros que los utilizaban como alimento. Hoy aquella práctica se descartó, pero los animales continuaron reproduciéndose. La isla solo cuenta con un guarda que no está allí de forma permanente y se ha convertido en una atracción turística: los visitantes suelen acercarse hasta allí para fotografiarse junto a estos cerditos nadadores, y Norma hizo lo propio.

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Subida a un barco de vela, narraba a sus seguidores la curiosa historia que rodea a este islote, mientras lanzaba pan a los cerditos. “Son muy muy tragones”, confesaba mientras agotaba el pan que los animales devoraban diligentemente. Eso sí, la diva no se atrevió, al contrario que otros forasteros, a nadar junto a los mamíferos. Y es que, aunque están acostumbrados a los humanos, son animales con comportamientos impredecibles, que pueden atacar o morder a las personas.

Una isla de propiedad privada

Aunque Atokos es visitada por miles y miles de personas que quieren inmortalizarse junto a sus habitantes de cuatro patas, lo cierto es que se trata de una isla privada, tal como reza en un cartel de bienvenida que pide, también, ser respetuoso con el medio ambiente. Y es que Atokos, que permanece virgen más allá de una pequeña casa y una capilla, se encuentra en un entorno natural protegido y cuenta con una importante fauna y flora marina. Su dueño es el magnate naviero Panayiotis Tsakos. Cuenta con pocas playas, pequeñas bahías y unas cuantas cuevas naturales. Por eso es habitual ver barquitos de vela atracados cerca de su costa: es allí donde interactúan los turistas con sus singulares habitantes.

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La conexión de esta parte de Grecia con ‘La Odisea’

Merece la pena destacar que Atokos pertenece a la entidad territorial de Ítaca, una de las islas del Mar Jónico que sí están habitadas: el islote se encuentra a nueve millas al noreste. Y puede que ese nombre, el de Ítaca, te suene: se trata del hogar al que trata de regresar Ulises (u Odiseo), el héroe que creó Homero y que ha vuelto a las páginas de la actualidad por ser el protagonista de la versión de ‘La Odisea’ que ha dirigido Christopher Nolan y que protagoniza Matt Damon. Un atractivo más que sumar a este rincón paradisiaco en el Mediterráneo, convertido ya en un icono de ‘instagrammers’ que juguetean y posan con los cerditos más famosos del mundo.