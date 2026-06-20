Los socialistas tachan de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y la envía a juicio ante “indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo”

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El PP mete el dedo en el ojo al Gobierno, tras la decisión del juez Peinado de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha salido advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a "su banda" les queda "muy poco tiempo para seguir robando". El PSOE, por su parte ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez que es usado como "arma política".

Tal y como llevan semanas avisando, Tellado ha vuelto a repetir que: "Esta legislatura está finiquitada", en el acto de inauguración de una nueva oficina del grupo municipal del PP en el distrito barcelonés de Nou Barris.

Tellado ha lamentado la no admisión, por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, de una moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones.

El dirigente popular ha recordado que hay una "mayoría absoluta" en el Congreso y "absolutísima" en el Senado que "pide elecciones ya", pero Sánchez no las quiere convocar porque "sabe" que los electores lo van a echar del Gobierno.

Para Tellado, como para la cúpula popular, "el cambio está muy cerca", porque "puede haber elecciones generales en breve", aunque no ha querido pronosticar si serán antes o después de las municipales del año que viene.

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El PSOE: "Un escándalo democrático"

El PSOE ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral con jurado popular por varios delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, además de la imposición de medidas cautelares, según el comunicado hecho público este sábado.

El PSOE ha defendido que Gómez es "inocente" y denuncia que "algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran". "Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno", señalan en el documento.

Los socialistas consideran que esta decisión de Peinado es "un paso más en esa estrategia" y consideran que las medidas cautelares adoptadas son "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar" después de "dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno".

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Bolaños: el auto de Peinado deja "un día nefasto para la Justicia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este sábado que es un día "nefasto para quienes creen en la Justicia" tras el auto del juez Juan Carlos Peinado.

El ministro ha asegurado en X que sigue confiando en la Justicia y ha expresado su convencimiento de que "la razón y la verdad se acabarán imponiendo". "Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo", ha indicado.

El portavoz de los socialistas, en el Congreso, Patxi López, también se ha sumado a la reacción contra el juez Peinado por "tamaña desvergüenza".