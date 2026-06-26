Así consta en un informe donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de la empresa pública

Señalan a Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Gómez', como "principal beneficiado" del trato de favor

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Gómez'.

Así consta en un informe donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de esa empresa pública.

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El informe de la UCO sobre los contratos adjudicados por Red.es a Juan Carlos Barrabés

"Cabe tener en cuenta que la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios preestablecidos", señalan, para agregar que, "por el contrario, se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones".

Concretamente, los agentes indican que el principal ejemplo es "la inversión del planteamiento del proceso de valoración", precisando que "se altera el orden preestablecido". En este sentido, señalan que, en lugar "de analizar las ofertas para a partir de ahí realizar una valoración y, con base en esta, establecer una puntuación de cada uno de los tres criterios que, en ponderación con los anteriores, da lugar a la puntuación definitiva de la fase", a lo largo del proceso de valoración "se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual volcada en los informes publicados".

De este modo, los investigadores exponen que "se realizan adaptaciones adicionales para enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones", como "revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada en una penúltima revisión", "reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador".

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"De manera indirecta, destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador", añade el informe.

Barrabés, "el principal beneficiado"

Para la UCO, por tanto, "más allá de resultar el primer clasificado en esta primera fase, con una ventaja considerable respecto al segundo, la UTE The Valley-Barrabés resulta ser el principal beneficiado de la política de funcionamiento descrita".

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A ello, añaden a continuación un "antecedente" de "trato similar en favor del grupo Barrabés", concretamente en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor de otro expediente, en el que "se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE", unión temporal de empresas, de la que el grupo formaba parte, junto con KPMG".

"Este 'Libro blanco' era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras", agrega.

A este respecto, cabe recordar que el juez Peinado acordó abrir una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea de Barrabés, ante supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos, en concreto ese último expediente que cita la UCO.