Durante su discurso de agradecimiento, el exfiscal general defendió la fortaleza de las instituciones y aseguró que "el sistema resistirá"

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El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este viernes que sigue creyendo "en el Estado de derecho, en la judicatura y en los fiscales", aunque ha reconocido que "puede haber gente que esté haciéndolo mal, no pasa nada por decirlo".

García Ortiz ha realizado estas declaraciones en Barcelona, donde ha recibido el premio Christa Leem, concedido por el lobby ciudadano 'Un dels nostres' por su "firme compromiso con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada".

El acto llega seis meses después de su condena

La distinción se ha entregado seis meses después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial, además del pago de 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración de un correo sobre la admisión de un fraude fiscal.

Asimismo, lanzó un mensaje dirigido a los miembros del Ministerio Público: "Debemos limitarnos a ser honestos funcionarios que traten a todo el mundo por igual". García Ortiz también reivindicó la importancia de que existan referentes progresistas dentro de las instituciones judiciales.

"Tener referentes en la izquierda, en el progresismo, es fundamental para que los ciudadanos vean que no todos tenemos por qué ser iguales", afirmó.

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En ese sentido, añadió: "Ojalá en la Justicia fuéramos todos más parecidos al mundo en el que vivimos, ojalá fuéramos diferentes", en referencia a los representantes del Ministerio Público. El exfiscal general defendió el derecho a la intimidad, al que definió como "la esencia de la democracia", y sostuvo que solo debe verse limitado cuando resulte "absolutamente indispensable".

"Vivimos en una sociedad compleja en la que la intimidad y la verdad no nos deben acomplejar", manifestó.

Además, animó a los presentes a no dejarse condicionar por las posibles consecuencias de investigar a determinadas personas: "No pensemos lo que nos puede pasar si investigamos a una determinada persona", siempre que se actúe "con responsabilidad y dignidad". A su juicio, "es fácil conducir como un rebaño una sociedad si la sociedad tiene miedo".

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"Ya sufrí, no hace falta que sufra nadie más"

Durante su intervención, García Ortiz se definió como una persona "honesta", convertida en personaje público "a su pesar", y aludió también a la condena que pesa sobre él: "Ya sufrí, no hace falta que sufra nadie más", afirmó, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo que asegura recibir por parte de ciudadanos cuando pasea por la calle.

También defendió la importancia de mantener en la Fiscalía General del Estado la Unidad especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática y la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación. Finalmente, puso "en valor" la labor de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y destacó que "la existencia de la sociedad civil es fundamental en democracia".

El premio 'Un dels nostres', que este año celebra su vigésima edición, ha distinguido en anteriores ocasiones a personalidades como Baltasar Garzón, Patti Smith, Núria Espert, Joan Manuel Serrat o Miguel Poveda.