Javier Villanueva 01 JUL 2026 - 12:00h.

A partir de noviembre, la UE incrementará en unos 2 euros este arancel para pagar el sistema de control aduanero del comercio electrónico con China

Gran golpe para las compras de Shein o Temu: así funciona la tasa que se aplicará a los paquetes de menos de 150 euros

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La Unión Europea ha decidido cerrar la vía que permitía la entrada masiva de artículos baratos sin pagar derechos de aduana. Por eso, desde este miércoles 1 de julio, todos los paquetes procedentes de grandes plataformas de comercio electrónico chino como Temu, Shein o AliExpress empiezan a pagar una tasa mínima de 3 euros por cada tipo de producto incluido en el envío, incluso cuando su valor sea inferior a 150 euros, límite que hasta ahora estaba exento de derechos de aduana. Se trata de una medida diseñada para frenar un flujo de importaciones que, en más del 90 %, procede de China.

Cómo se calcula: 3 euros por cada tipo de producto

La tasa estará vigente hasta el 1 de julio de 2028, fecha en la que comenzará a operar el nuevo centro de datos aduaneros europeo. A partir de entonces, estos envíos pasarán a pagar los aranceles regulares según su contenido, pero Bruselas no quería esperar dos años para empezar a cobrar por unos paquetes que están saturando las aduanas.

El funcionamiento es sencillo:

Se cobra un recargo de 3 euros por cada tipo de artículo distinto dentro del paquete.

dentro del paquete. No importa cuántas unidades haya de cada producto, solo cuántas categorías diferentes contiene.

PUEDE INTERESARTE Bruselas impondrá una tasa de 3 euros a los paquetes pequeños de comercios como Shein o Temu

Ejemplos:

Un paquete con un pantalón y veinte camisetas pagará 6 euros (dos tipos de producto).

pagará (dos tipos de producto). Un envío con un pantalón, una camiseta y un reloj pagará 9 euros (tres tipos de producto).

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El importe máximo del paquete para que se aplique esta tasa es 150 euros. Por encima de esa cifra, ya se aplican los aranceles tradicionales.

Quién paga la tasa y cómo se reflejará en el precio

Los responsables de abonar la tasa serán las plataformas de venta o las empresas importadoras, no los consumidores. Sin embargo, estas compañías pueden repercutir el coste en el precio final, algo que la organización de consumidores BEUC considera probable.

BEUC recuerda que, aunque las plataformas no tengan que detallar cuánto corresponde exactamente a la tasa, sí están obligadas a mostrar el precio final antes del pago, evitando recargos inesperados en la entrega.

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El auge del comercio online chino ha sido meteórico. Según la Comisión Europea, la entrada de estos paquetes se ha cuadruplicado desde 2022, alcanzando 5.900 millones de euros en 2025, de los cuales el 93 % procede de China.

Las aduanas europeas gestionan 16 millones de paquetes diarios, un volumen que dificulta comprobar si los productos cumplen las normas de calidad y seguridad. Las inspecciones realizadas en 2025 revelaron que más del 60 % de los artículos analizados —cosmética, suplementos, juguetes, dispositivos electrónicos— incumplían la normativa por contener ingredientes prohibidos o carecer de documentación de seguridad.

Más allá del impacto ambiental de su transporte, la exención de aranceles abría la puerta al fraude, por ejemplo, fragmentando los envíos artificialmente o declarando un valor inferior al real para esquivar el pago, según las autoridades comunitarias, que destacan que todo ello genera una situación de desventaja para las empresas europeas que respetan las normas y deben pagar aranceles cuando importan en grandes cantidades.

"Esta no es una medida proteccionista, es una medida con la que garantizamos igualdad de condiciones" para las firmas europeas, apunta un alto funcionario comunitario.

Bruselas espera que acabar con la exención arancelaria para estos paquetes de bajo valor, como ya han hecho Estados Unidos y otros países, desincentivará los envíos.

Por otro lado, para ayudar a cubrir el coste que tiene para las aduanas gestionar estos volúmenes, la UE aplicará en otoño, a más tardar el 1 de noviembre, una segunda "tasa de gestión" a estos paquetes. Su cuantía aún tiene que ser decidida por la Comisión Europea, que inicialmente sugirió fijarla en 2 euros.