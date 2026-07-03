El juez del caso de Zapatero pide a la UDEF excluir datos personales ajenos al caso

El magistrado ordena a la UDEF limitar los anexos de sus informes a los hechos investigados y proteger los datos personales

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+El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que los anexos incorporados a sus informes se limiten exclusivamente a los hechos investigados y que no incluyan información irrelevante ni datos personales ajenos al procedimiento.

La decisión llega después de que la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero denunciara que, entre los anexos de un informe policial fechado el 22 de junio, figuraban sus agendas completas y conversaciones de WhatsApp.

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En un auto dictado este viernes, el magistrado establece que los anexos de los informes policiales deberán contener únicamente la información relacionada con el objeto de la investigación, evitando la incorporación de datos personales que no guarden relación con los hechos investigados.

Con esta decisión, el juez responde parcialmente a la solicitud presentada por la defensa de Zapatero el pasado 26 de junio, en la que reclamaba medidas para impedir la difusión indiscriminada de datos personales y pedía que la investigación policial se limitara estrictamente a los hechos autorizados judicialmente.

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Investigación por las filtraciones

En su resolución, José Luis Calama reconoce la preocupación por la salida al exterior de información contenida en el procedimiento y recuerda que ya se acordó la apertura de una investigación para esclarecer el origen de las filtraciones.

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No obstante, el magistrado considera que los anexos ya incorporados al procedimiento no pueden ser objeto de expurgo, aunque sí ordena que, a partir de ahora, la documentación remitida por la UDEF se limite estrictamente a los hechos investigados.

Además, el juez ha solicitado a la Subdirección General de Impulso e Innovación la elaboración de un informe técnico sobre posibles medidas para reforzar la protección de los documentos almacenados en la nube y evitar que puedan ser difundidos a terceros sin autorización judicial.

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Sin embargo, el magistrado no se pronuncia sobre otra de las peticiones de la defensa de Zapatero, que solicitaba la devolución del informe policial para retirar de la causa la información que considera ajena a la investigación.