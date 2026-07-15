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La Audiencia de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación y ha acordado su inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. La resolución ha considerado que la plaza que ha ocupado en la Diputación de Badajoz se ha creado específicamente para él y ha estado vacía de contenido. La sentencia ha señalado, no obstante, que no ha encontrado evidencias claras de que Pedro Sánchez haya influido en la creación de ese puesto.

‘La Mirada Crítica’ ha hablado con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez y que ha pronunciado su primera valoración tras conocerse la sentencia. El letrado ha asegurado que su cliente “ha estado tranquilo” y ha explicado que “ha estado lógicamente pendiente de la formalización del recurso”. Además, ha confirmado que la defensa ha trabajado ya en su preparación y ha insistido en que: "Las acusaciones de enchufismo han sido rotundamente inciertas y, por tanto, falsas”.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez: "La sentencia aún no es firme y estamos pendientes de la formalización del recurso"

Cortés también ha defendido el resultado obtenido durante el procedimiento judicial y ha subrayado que el proceso ha comenzado con varios delitos investigados y finalmente solo ha terminado con una condena por la modificación de la denominación de la plaza. “Ha sido un balance cuantitativamente favorable”, ha afirmado. También ha precisado que: "Eso no ha significado que hayamos restado ni un solo milímetro de esfuerzo en la preparación del recurso ante la instancia superior".

Preguntado por las críticas desde el entorno del Gobierno sobre un posible caso de lawfare, el abogado ha rechazado respaldar esa tesis: “Yo no he tenido constancia objetiva y cierta de que haya existido una cacería política". Por otro lado ha añadido que, de haber apreciado indicios de parcialidad, habría adoptado las medidas procesales oportunas. Sobre las consecuencias de la condena, ha recordado que la sentencia aún no ha sido firme y ha confiado en que el recurso haya dejado sin efecto la inhabilitación impuesta a su cliente.