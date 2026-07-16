El tribunal europeo falla que la ley española no contraviene el derecho comunitario

La justicia europea avala la Ley de Amnistía y abre la puerta a un posible regreso de Carles Puigdemont a España

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Al dictamen del TJUE sobre la Ley de Amnistía le ha seguido una marea de reacciones. El Gobierno ha pedido su aplicación "lo antes posible", los de ERC y Junts han reclamado la vuelta de sus líderes, que permanecen fuera de España, porque "ya no hay excusas", mientras el PP ha expresado su "respeto absoluto" por el dictamen que avala la normativa, pero consideran que la justicia europea no examina la constitucionalidad. Los de Vox, en su línea han asegurado que cuando gobiernen echaran abajo esta ley.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido que se aplique plenamente a los líderes independentistas, entre los que se encuentra el expresident Carles Puigdemont. "lo antes posible", después de que el Tribunal de Justicia Europeo considerara la norma española conforme al derecho comunitario argumentando que "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado que esta norma es "perfectamente legal" y la apuesta del Ejecutivo "por resolver los problemas con diálogo y acuerdo" es "perfectamente legítima".

El PNV ha pedido a los tribunales españoles que "muevan ficha" y apliquen la ley de amnistía para favorecer "la normalización política en Catalunya".

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Junts ha reivindicado la "gran victoria" que representa, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha instado a los jueces españoles a aplicarla antes de que "se vayan de vacaciones".

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Oriol Junqueras, líder de ERC e inhabilitado por el procés, también ha reclamado la aplicación de la ley de amnistía y ha considerado que "ya no hay excusas", tras el aval del Tribunal europeo.

Junqueras ha reclamado que "los derechos políticos deben restituirse y los exiliados deben poder regresar". "Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa", ha subrayado desde la sede del partido republicano.

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, por su parte, ha reclamado la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía y subraya que "es hora de mirar hacia adelante".

El PP muestra su "apoyo absoluto" al fallo pero critica que el Gobierno lo presente como el final de un debate

Los populares han expresado su "respeto absoluto" al fallo pero recalcan que este resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión planteado por los tribunales españoles, a la espera de que estos la apliquen de acuerdo con la resolución.

En opinión del PP, el TJUE no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre esta norma aprobada por el Parlamento hace dos años. Los de Feijóo apuntan al Gobierno y aseguran que se "equivoca" si intenta presentar la sentencia como el final de un debate, han afirmado las fuentes.

Los populares creen que ninguna decisión absuelve la "gravísima irresponsabilidad" política que, a su juicio, cometió el separatismo, porque "todavía diez años más tarde" del proceso independentista, Cataluña intenta recuperarse de ese "gran proceso tóxico".

Vox ha criticado que "el orden constitucional" de España pueda quedar "en manos de tribunales extranjeros". "La sentencia sobre la amnistía demuestra que la unidad de España solo será defendida por los españoles", ha afirmado el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

Buxadé ha asegurado que si Vox llega al Gobierno y cuenta con la mayoría suficiente, "pondrá en marcha todas las medidas necesarias para revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas".