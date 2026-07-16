Dos hombres de Silleda, de 29 y 35 años, sospechosos, de haber creado y difundido las imágenes de desnudos creados con IA

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La Guardia Civil de Pontevedra ha identificado a dos hombres que crearon y difundieron por internet imágenes elaboradas con inteligencia artificial de 22 mujeres aparecían desnudas o en escenas de sexo explícito. Los sospechosos son dos hombres, de 29 y 35 años, vecinos de las víctimas en Silleda.

La investigación comenzó el pasado mes de junio tras varias denuncias presentadas por algunas mujeres afectadas en Silleda (Pontevedra), según el comunicado de la benemérita.

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Las víctimas denunciaron que sus rostros habían sido utilizados para generar imágenes de apariencia real en las que aparecían desnudas o participando en escenas de contenido sexual explícito.

Los autores habían empleado aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imágenes a partir de fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales.

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El equipo de investigación tecnológica de la unidad orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha logrado esclarecer tras investigar las imágenes y rastrear su difusión por internet.

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Los responsables habrían sido un hombre de 35 años, vecino de Silleda, al que los investigadores consideran el creador del material manipulado, y otro de 29 años, al que se le imputa un delito contra la integridad moral por difundir el contenido.

La Guardia Civil recuerda que la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin autorización puede constituir una grave vulneración de los derechos de las personas afectadas y dar lugar a responsabilidades penales.

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Las autoridades aconsejan limitar la difusión pública de fotografías personales en internet

Ante la detección de este tipo de contenidos, se recomienda conservar las evidencias disponibles, entre ellas capturas de pantalla, enlaces o perfiles desde los que se difunden.

Además, aconsejan denunciar los hechos a la mayor brevedad y evitar cualquier interacción con los posibles autores que pueda dificultar la investigación.

Para tratar de reducir los riesgos, las autoridades sugieren revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales y limitar la exposición pública de imágenes personales.