"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresa", ha señalado Yolanda Díaz

Los parados mayores de 52 años tienen tres veces menos probabilidades de volver a trabajar

Compartir







MadridEl Gobierno de España ha anunciado la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo ha compartido públicamente a través de las redes sociales, ensalzando la trayectoria de la política de Sumar y su trabajo durante todo este tiempo: “Es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha señalado.

Yolanda Díaz y su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

“Yolanda ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT”, ha defendido Pedro Sánchez en una publicación en ‘X’, donde ha compartido al mismo tiempo el comunicado de Moncloa que anuncia la decisión.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, sostiene la nota. Además, a ese respecto, el Gobierno incide en que, “con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”.

“España es el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución”, recuerdan desde Moncloa, precisando que “la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, destacan.

Yolanda Díaz recibe como “un orgullo y una responsabilidad enorme” la candidatura

De resultar elegida, Yolanda Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir la Organización Internacional del Trabajo, por lo que ha recibido la candidatura con gran orgullo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha señalado a través de la red social ‘Bluesky’.

En su mensaje, además, ha añadido: “La inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad. Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI. Una OIT que tenga en el diálogo social un pilar básico y que cuente siempre con quienes fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta, para garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas”.

“Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha finalizado.