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Los incendios aún siguen azotando el interior de la península y este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado en uno de los puntos más afectados para hacer las labores de reconocimiento, además de recibir y agradecer a todos los trabajadores. Posteriormente, ha intervenido en 'La Mirada Crítica', para actualizar la situación de los incendios que aún han permanecen activos en Ávila, Madrid y Toledo. El ministro ha explicado que: “La noche se ha podido trabajar, pero con muchísimo esfuerzo ya que las condiciones climatológicas no han ayudado nada”. Asimismo, ha señalado que las fuertes rachas de viento han dificultado las tareas de extinción hasta la madrugada, aunque “a partir de las cinco de la madrugada ya ha sido más positivo y las rachas de viento han disminuido”. También ha advertido de que las temperaturas han aumentado y la humedad ha descendido, si bien la previsión del tempo resulta mejor que durante el día anterior.

Grande- Marlaska, ministro del Interior: "Confiemos en los medios porque hemos tenido medios personales, medios materiales y grandes profesionales. De eso sí que nos hemos podido sentir satisfechos"

Durante la entrevista, Terradillos ha preguntado cuáles han sido los focos que más preocupación han generado, a lo que Grande-Marlaska ha respondido que “tenemos varios”, aunque la prioridad ha recaído sobre el pantano de San Juan, la zona de Cadalso y Casillas y el área de Mijares-Gavilanes para impedir la expansión de las llamas. Sobre el regreso de los vecinos desalojados, el ministro ha asegurado que “los planes de vuelta a casa han estado absolutamente diseñados”, pero ha insistido en que cualquier realojo ha dependido de la evolución del incendio y de la seguridad. “Su integridad ha sido lo primero”, ha subrayado, mientras también ha reconocido que ha comprendido la preocupación de quienes han querido regresar a sus viviendas cuanto antes.

Desde 'La Mirada Crítica,' se ha planteado si España ha dispuesto de medios suficientes para afrontar incendios cada vez más extremos. Grande-Marlaska ha defendido que: “Somos una unidad, somos el sistema nacional de Protección Civil y hemos trabajado conjuntamente durante todo el año en la planificación, la prevención y la respuesta”. Además, ha afirmado que la Protección Civil ha constituido una prioridad durante su etapa al frente del Ministerio del Interior y ha destacado que el Gobierno ha reforzado tanto la coordinación como los recursos disponibles. Finalmente, ha pedido confianza en el operativo y ha concluido: “Confiemos en los medios porque hemos tenido medios personales, medios materiales y grandes profesionales. De eso sí que nos hemos podido sentir satisfechos”.