Afectada por los incendios de Madrid: "Mi hermano vio cómo se quemaba el chiringuito de mi padre"

Compartir







Las llamas que han arrasado varias zonas del centro de España que han dejado una situación crítica en municipios de Madrid, Toledo y Ávila, con miles de personas evacuadas y numerosos vecinos que lo han perdido todo. Entre los testimonios más duros, ha destacado el de la periodista Cristina Bravo, vecina de Pelayos de la Presa, quien ha relatado en 'La Mirada Crítica' el drama que ha vivido su familia mientras el fuego ha cercado el municipio. “Todos los accesos a Pelayos de la Presa están cortados porque ahora mismo el fuego ha rodeado literalmente toda la zona”, ha explicado. Además, ha descrito que “la situación en Pelayos ha sido caótica”, mientras ha recordado que el alcalde “ha pedido a los vecinos que se fueran porque no se sabía lo que podía pasar”.

Cristina Bravo, afectada: “Mi hermano me ha llamado llorando y me ha dicho: ‘Nos están rodeando las llamas, he tenido que sacar a papá del chiringuito porque decía que se quedaba allí"

La periodista ha confesado que el golpe más doloroso ha sido la pérdida del negocio familiar que su padre había levantado durante décadas junto al pantano de San Juan. “Mi hermano me ha llamado llorando y me ha dicho: ‘Nos están rodeando las llamas, he tenido que sacar a papá del chiringuito porque decía que se quedaba allí’”, ha relatado emocionada. Bravo también ha recordado que “mi hermano ha visto por las cámaras cómo el fuego ha llegado al chiringuito de mi padre”, un establecimiento que ha pertenecido a la familia durante más de cuarenta años. “El drama ha sido absoluto”, ha asegurado, antes de añadir que “como mi padre y mi hermano, mucha gente más ha perdido el trabajo de toda una vida”.

Cristina Bravo también ha descrito el miedo que han vivido los vecinos y los trabajadores de la residencia de mayores de San Martín de Valdeiglesias durante las horas más críticas del incendio. “Mis amigas me han contado que han pensado que el fuego les atrapaba dentro de la residencia”, ha explicado. Finalmente, “gracias a Dios han podido evacuar a los ancianos y los han trasladado al polideportivo municipal”, ha señalado. La periodista también ha reconstruido el origen del incendio: “A las tres de la tarde mis amigas han enviado un vídeo diciendo que estaba ardiendo un coche” y, poco después, “el fuego ha empezado a arrasar campos, viñas y urbanizaciones”. “Se han vivido momentos de terror auténtico y los servicios de emergencia no han dado abasto”, ha concluido.