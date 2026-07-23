Ana Terradillos, emocionada con los vecinos desalojados por los incendios: "Veo a mis padres"

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Los incendios forestales han mantenido en vilo a distintos puntos de España y han dejado una decena de fuegos activos, cuatro de ellos de especial gravedad. El incendio declarado en Almorox (Toledo) ha cruzado hasta la Comunidad de Madrid y ha obligado al desalojo de varias urbanizaciones de Villa del Prado. Mientras, los equipos de emergencia han continuado trabajando en Guadalajara, donde el fuego ha calcinado miles de hectáreas, y otros incendios han afectado a provincias como Teruel, Barcelona, Huelva o Ávila. En este contexto, los servicios de emergencia han mostrado un moderado optimismo sobre la evolución del incendio en Madrid, aunque cientos de vecinos han pasado la noche fuera de sus viviendas, alojados en un polideportivo habilitado para atender a los desalojados.

'La Mirada Crítica' ha hablado con Amparo y Pedro, un matrimonio de Villa del Prado que ha pasado la noche en ese recinto tras haber sido desalojado por la Guardia Civil. Ambos han reconocido que la noche ha resultado “regular”, marcada por los nervios y la falta de descanso después de haber abandonado su vivienda a primera hora de la tarde. Pedro ha explicado que no podía salir de la casa porque el corte del suministro eléctrico había bloqueado la puerta automática del garaje y que los agentes tuvieron que acudir para ayudarles a evacuar la vivienda. La pareja ha admitido que ha abandonado su hogar sin saber si había cerrado correctamente las puertas y ha confesado que pemanece pendiente de cualquier noticia sobre el estado de la casa. También han asegurado que nadie les ha confirmado todavía si las llamas han alcanzado su vivienda, aunque confían en que el fuego no haya llegado hasta ella.

Ana Terradillos: "Es gente que de repente puede haber perdido todo lo que ha trabajado durante toda su santa vida y todos sus recuerdos. Y te da una pena"

Tras escuchar el testimonio, Ana Terradillos no ha podido ocultar la emoción. La presentadora de 'La Mirada Crítica' ha reconocido la impotencia que le ha producido contemplar una situación así y ha confesado que, al ver a Amparo y Pedro, ha pensado inmediatamente en sus propios padres. Terradillos ha reflexionado sobre el miedo de quienes han dedicado toda una vida a construir un hogar y, de un momento para otro, han sentido que podían perder sus recuerdos y el esfuerzo de tantos años.