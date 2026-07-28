El Gobierno amplía el acceso al retiro anticipado por razón de discapacidad a los afectados por once nuevas patologías.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que incorpora once nuevas discapacidades o patologías, como la espina bífida o el párkinson, al listado de supuestos que permiten acceder a la jubilación anticipada de las personas trabajadoras con discapacidad con un grado igual o superior al 45%.

En concreto, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, esta medida permite que en torno a 50.000 trabajadores con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años.

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Las nuevas discapacidades o patologías incluidas son: Espina bífida, Amiloidosis por transtiretina variante, Enfermedad de Párkinson, Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), Enfermedad de Huntington, Esclerosis sistémica, Lesión medular, Degeneración corticobasal, Atrofia multisistémica y Parálisis supranuclear progresiva y Enfermedad Renal Crónica estadio G5.

La medida, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culmina un procedimiento en el que ha intervenido una Comisión Técnica integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, según señala el Ministerio.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que condicionan su desempeño laboral podrán beneficiarse por esta decisión del Gobierno cuyo objetivo es que cuenten con una especial protección que haga justicia y equipare sus posibilidades con las del resto de la población trabajadora".

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Requisitos

Para beneficiarse de esta medida sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión, las personas trabajadoras deben cumplir algunos requisitos como "estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento".

En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación, según añade el Ministerio.

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El CERMI ha recibido "con satisfacción" la aprobación de este real decreto "que permitirá que un mayor número de personas trabajadoras con discapacidad puedan acceder, en condiciones de justicia y equidad, a una medida de protección social adaptada a la especial situación que irrogan determinadas discapacidades y patologías".

Según señala, esta norma reglamentaria, en cuya elaboración el CERMI ha participado "mediante un estrecho proceso de interlocución" con el ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, extiende este beneficio a once nuevas patologías "para las que ha quedado acreditado, con base científica, que comportan una reducción significativa de la esperanza de vida de las personas trabajadoras con discapacidad".

Según recuerda el CERMI, desde la aprobación, en 2009, de esta modalidad de jubilación anticipada, el listado de discapacidades o patologías con derecho a acceder a ella no había experimentado modificación alguna. Tras la reforma del Real Decreto regulador en 2022 y la aprobación de la orden ministerial que estableció el procedimiento de actualización del catálogo, en 2025, con la apertura del procedimiento para solicitar la inclusión de nuevas discapacidades o patologías, se culmina ahora este primer proceso de actualización con la incorporación de once nuevos supuestos.

El CERMI recuerda que este procedimiento permanece abierto con carácter permanente. Así, las entidades que deseen promover la inclusión de nuevas discapacidades o patologías podrán hacerlo conforme al procedimiento establecido, aportando la evidencia científica actualizada y suficiente que acredite una reducción significativa de la esperanza de vida asociada a la condición de que se trate.