Sánchez espera repetir y acudir de nuevo el año que viene al despacho con el rey en Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que espera repetir como jefe del Ejecutivo tras las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez pide reabrir la causa de la lona con su imagen frente al Congreso y la palabra 'corrupto'

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que espera repetir como jefe del Ejecutivo tras las próximas elecciones generales y acudir de nuevo el año que viene al despacho de trabajo con el rey en Palma. En su comparecencia ante los periodistas tras el tradicional despacho que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Almudaina antes del periodo vacacional, Sánchez ha confiado en revalidar su mandato. Al preguntarle los informadores si volverá a Palma el año que viene a este despacho con el rey debido a que por medio deberán celebrarse las elecciones generales, ha señalado: "Ese es mi ánimo".

Tras subrayar que lo que es seguro es que en 2027 se celebrarán los próximos comicios generales, ha insistido en que su ánimo es repetir y "continuar en la tarea". Los periodistas se han interesado también por saber si se iba ya de vacaciones y ha señalado que va a intentarlo, aunque ha precisado que lo primero es comprobar la evolución de los incendios forestales que hay en España. Sánchez se ha despedido de los representantes de los medios de comunicación deseándoles que descansen este verano e insistiendo en su deseo: "Y nos vemos el próximo o, al menos, lo voy a intentar".

Sánchez pide a Europa que Mallorca acoja un gran 'hub' contra incendios del Mediterráneo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparencia que ha pedido a la Comisión Europea que Mallorca sea la sede de un gran centro de lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental, que se situaría en la base aérea de Son Sant Joan.

Así se lo ha trasladado al rey durante el tradicional despacho de cerca de dos horas que ambos han mantenido en el Palacio de la Almudaina de Palma, así como a la presidenta balear, Marga Prohens, con quien se ha reunido antes del encuentro con el jefe del Estado, según ha explicado Sánchez en la comparecencia ante los medios de comunicación tras los dos encuentros.

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Así, el presidente del Gobierno ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para que el lugar elegido para crear un 'hub' de lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en la isla de Mallorca. Un centro que se uniría al del Mediterráneo oriental que la Comisión Europea decidió que se ubicara en la isla de Chipre, ha explicado Sánchez.

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Precisamente los incendios que asolan en los últimos días varias provincias españolas ha sido el tema principal de los que han abordado Felipe VI -que acaba de llegar a Mallorca desde Perú donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva presidenta, Keiko Fujimori- y Sánchez en su encuentro.

Sánchez ha insistido en pedir a los ciudadanos que extremen la precaución ante la nueva ola de calor que habrá en España hasta el próximo domingo así como que estén informados a través de los medios de comunicación contrastados y los canales oficiales que vayan informando sobre la evolución de sus incendios. "Estamos en una situación crítica muy compleja, derivada de unas altas temperaturas, de una baja humedad y también de rachas de viento" ha indicado Sánchez, que ha recalcado que todas las administraciones y el sistema nacional de protección civil están poniendo todos los recursos.

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Pedro Sánchez ha alertado este miércoles de que España mantiene activos una decena de incendios forestales de distinta magnitud, aunque ha destacado la mejora de la situación en algunos de los principales fuegos registrados en los últimos días, como los de Ávila y la Comunidad de Madrid, donde ya se están produciendo realojos y levantando confinamientos. “Afortunadamente, en otros, como es el caso de Ávila o también el caso de la Comunidad de Madrid, ya se están produciendo los realojos y también el desconfinamiento de localidades”, ha explicado.

El presidente ha descrito la situación como “crítica” y “muy compleja”, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes rachas de viento. Según ha advertido, estas condiciones están haciendo que los incendios se propaguen “de manera exponencialmente alta” en comparación con lo que tradicionalmente ha sido habitual.

Ante este escenario, Sánchez ha pedido a los ciudadanos que sigan la información a través de fuentes fiables y oficiales. “Que se informen por los canales oficiales, por los medios de comunicación contrastados, que no hagan caso a los bulos, a la desinformación”, ha reclamado.

Pedro Sánchez también ha sacado pecho de la situación de la economía española que cree que ha cambiado su modelo productivo, pese a la importancia del turismo.Y también se ha congratulado de los datos de empleo. En cuanto a la vivienda, el presidente ha instado a la oposición a poner en práctica la ley de la vivienda que considera que es fundamental para combatir este problema.

Sánchez apela a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil imputado

El presidente ha apelado a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, imputado en la causa en la que investiga a una presunta trama que supuestamente buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Sánchez ha dicho que mantiene su "absoluta confianza" en su delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales contra alguna de las personas que participaron en la multitudinaria manifestación contra la masificación turística que el pasado domingo recorrió las calles de Palma.

Sánchez justifica el indulto a Borrás en la posición del Tribunal de Justicia catalán

Pedro Sánchez, ha justificado también el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás, en la posición que al respecto ha asegurado que tiene el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ha negado cualquier lectura que lo interprete como un guiño a Junts.

Sánchez se ha referido al indulto aprobado ayer por el Gobierno en su comparecencia tras el tradicional despacho de trabajo que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Almudaina antes del paréntesis vacacional.

Tras recalcar que ese indulto es parcial, ha explicado que la decisión se ha adoptado como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se consideraba que la pena de prisión era excesiva. La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que se mantuviera la inhabilitación, "pero no la pena de prisión por considerarla excesiva", ha resaltado. Por ello ha insistido en que lo que ha hecho el Gobierno es dar cumplimiento a la sentencia del tribunal catalán.

Esa ha insistido en que es la explicación de indulto parcial, que ha garantizado, tras preguntarle si era consecuencia de que pretendía acercarse a Junts para que apoyara los presupuestos, que no tiene nada que ver con la política ni con la negociación de las cuentas del Estado.

En la última reunión del Consejo de Ministros antes de ese periodo, celebrada este martes, el Gobierno concedió un indulto parcial a Borrás por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delito de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años, aunque se mantiene íntegra la pena de inhabilitación de 13 años.