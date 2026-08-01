Redacción Andalucía Europa Press 01 AGO 2026 - 15:06h.

"Su capacidad, disciplina y excepcional olfato permitieron localizar grandes cantidades de drogas", recuerda la Guardia Civil sobre Júper

El can fue el primero que recibió la Mención de Honor al Mérito Canino de la Guardia Civil y el único que obtuvo la distinción dos veces

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GranadaLa Guardia Civil de Granada está de luto por la muerte de un muy especial perro detector de drogas llamado Júper: "Deja un recuerdo imborrable entre todos los componentes de la comandancia".

Con esas palabras, la Benemérita ha querido informar del fallecimiento del can a los 13 años. Había estado en activo hasta fechas recientes, prestando su servicio especialmente en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Durante todo este tiempo de trabajo en el instituto armado participó en numerosos dispositivos, controles e investigaciones, sobre todo en el Puerto de Motril y en vías principales de comunicación en Granada.

A lo largo de su carrera, participó en la aprehensión de más de 15 toneladas de hachís, además de importantes cantidades de cocaína, marihuana, otras sustancias estupefacientes y dinero.

Destacan "su capacidad, disciplina y excepcional olfato" para localizar droga

Sus intervenciones contribuyeron también a la detención de más de 300 personas relacionadas con el tráfico de drogas. "Deja una trayectoria ejemplar tras de sí", admite la Guardia Civil.

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"Su capacidad, disciplina y excepcional olfato permitieron localizar grandes cantidades de estupefacientes ocultas en vehículos, camiones, equipajes y compartimentos especialmente acondicionados", destaca la Benemérita.

Entre sus actuaciones más relevantes figura la localización, en marzo de 2021, de más de 763 kilos de hachís y 25 kilos de marihuana ocultos entre los palés transportados por un camión semirremolque.

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La droga fue descubierta durante una intervención de especial dificultad desarrollada con el apoyo del Subsector de Tráfico de Granada. Júper intervino asimismo en otras importantes operaciones.

En 2015 localizó 306 kilos de hachís ocultos en el doble fondo del techo de un vehículo; en 2018 participó en la aprehensión de más de 482 kilos de hachís escondidos en la cabina de un camión y, meses después, en el descubrimiento de otros 728 kilos en dobles fondos de un semirremolque.

Único con dos menciones de honor al Mérito Canino

Su trabajo no se limitó a esas actuaciones. Júper fue también el primer perro detector de estupefacientes enviado por FRONTEX a Croacia para colaborar en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, reflejo de su preparación, versatilidad y prestigio profesional.

Como reconocimiento a sus extraordinarias labores, fue el primer perro que recibió la Mención de Honor al Mérito Canino de la Guardia Civil y el único que obtuvo esta distinción en dos ocasiones, convirtiéndose en una figura emblemática y en un referente dentro de la institución.

En julio de 2025 volvió a resultar decisivo en el Puerto de Motril al localizar cerca de tres kilos de hachís ocultos en el doble fondo de un camión procedente de Tánger.

Compañero fiel, noble y entregado

Más allá de sus excepcionales resultados operativos, Júper fue un compañero fiel, noble y entregado. La relación con su guía se cimentó durante años de trabajo, confianza y convivencia, hasta convertirlo en un miembro más de la Guardia Civil de Granada.

La Comandancia ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a Paco, el guardia civil que lo cuidó, adiestró y acompañó durante toda su vida hasta su último aliento.

Según concluye el comunicado del instituto armado, "ambos compartieron innumerables jornadas de servicio y forjaron un vínculo difícil de expresar únicamente con palabras".