El jefe del Ejecutivo ha querido destacar tres canciones que son imprescindibles para él durante el verano

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido compartir "la banda sonora de su verano" en redes sociales mientras España se encuentra en foco mediático por la crisis migratoria que ha ocurrido en Ceuta. “Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando. Es bastante ecléctica”, empieza diciendo en el vídeo.

El jefe del Ejecutivo ha querido destacar tres canciones que son imprescindibles para él durante el verano: El Baifo, de Quevedo, SS26 de Charli xcx y finalmente, Tantas cosas, de la cantante Melani.

Desde Madonna hasta Joyce Manor: la lista del verano de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha creado una lista de 31 canciones de distintos géneros que no llega a las dos horas. Los estilos musicales más destacados son el pop y el rock, donde se pueden encontrar a aristas y grupos musicales muy reconocidos como Madonna y Rolling Stones. Pero entre sus recomendaciones también se puede escuchar a cantantes como Stereolab, Dry Cleaning y Joyce Manor.

Sánchez, con un tono alegre, ha querido terminar el vídeo con una amplia sonrisa mientras está sentado en un sofá blanco de Moncloa: "Bueno, en fin, que espero que os guste y que os acompañe durante estas vacaciones. Feliz verano". Sin duda, la publicación del presidente del Gobierno ha sorprendido a los usuarios después del grave problema migratorio que ha enfrentado el país en Ceuta y Melilla.

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Sánchez ya está de vacaciones en Lanzarote

El presidente del Gobierno ya ha aterrizado en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote para disfrutar de las vacaciones junto a su mujer Begoña Gómez. Ambos estarán en la isla de los volcanes hasta el próximo 24 de agosto si no hay cambios de última hora.

Su llegada a la isla sucede en un momento de gran relevancia política por la grave crisis migratoria de Ceuta. Sánchez se trasladó a la Comunidad Autónoma para supervisar la situación.

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Como en cada periodo vacacional del jefe del Ejecutivo, la estancia en La Mareta contará con un importante despliegue de seguridad pero este verano el operativo será superior al de otros años, según informa 'La Provincia'.

Además del personal que habitualmente acompaña al presidente, entre ellos los siete asistentes de personal de servicio que figuran en la información publicada por el Portal de la Transparencia, también participarán agentes especializados encargados de su protección.

A este dispositivo se sumará un contingente de entre 30 y 50 guardias civiles pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), una unidad de intervención rápida de la Guardia Civil especializada en operaciones de alta seguridad y protección de autoridades.

Restricción temporal a la navegación marítima en Lanzarote

La Capitanía Marítima de Las Palmas ha establecido una restricción temporal a la navegación marítima en un tramo del litoral de Costa Teguise, en Lanzarote, entre los días 1 y 24 de agosto de 2026, coincidiendo con el periodo previsto de vacaciones de Sánchez en Lanzarote.

La Residencia de La Mareta es un complejo propiedad de Patrimonio Nacional desde 1989. Desde hace años, este enclave de Lanzarote ha sido elegido en distintas ocasiones como lugar de descanso por los jefes del Ejecutivo José María Aznar, José Luis Rodríguez y Pedro Sánchez y la Familia Real Española en la que época en la que Juan Carlos I ostentaba la Jefatura del Estado español.