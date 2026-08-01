Manuel Pimentel Granada, 01 AGO 2026 - 16:10h.

Bérchules, un municipio de la Alpujarra granadina, festeja la Nochevieja el primer sábado de agosto desde hace tres décadas

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Villancicos, pasacalles navideños y hasta belenes en pleno agosto y a más de 30 grados. Mientras en Vigo ya se preparan para la Navidad de 2026, en el municipio alpujarreño de Bérchules, en Granada, se han adelantado a Abel Caballero.

Como ya es tradición desde hace 31 años, esta localidad ya está preparada para celebrar este sábado 1 de agosto su peculiar 'Nochevieja de agosto', en la que el pueblo se comerá las doce uvas de la suerte al ritmo de las campanadas para dar la bienvenida al 'Año Nuevo'.

La localidad cumplirá así con la tradición de celebrar el primer sábado de agosto esta afamada fiesta declarada desde 2020 de Interés Turístico de Andalucía, dada su singularidad y repercusión turística. Y es que cada año miles de personas se desplazan al municipio para comerse las uvas y recibir de nuevo el año en agosto.

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Un apagón en 1994

El origen de la fiesta tiene lugar a raíz de un corte de suministro eléctrico en la Nochevieja de 1994, circunstancia que ocurría con frecuencia por las inclemencias del tiempo pero que en esta ocasión les obligó a tomar las uvas a la luz de las velas y provocó grandes pérdidas a los comerciantes de la zona.

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A consecuencia de ello, se acordó que para garantizar dicha celebración, se hiciera el primer sábado de agosto. El éxito cosechado hizo que se continuara con este evento todos los años, consolidando una fiesta que viene celebrándose desde hace más de 30 años generando una gran expectación entre vecinos y turistas.

Nochevieja infantil

La fiesta comenzará ya por la mañana para los más pequeños, que tendrán su propia Nochevieja infantil en la plaza de la Iglesia desde las 10:30 horas con manualidades navideñas, fiesta de la espuma y las 12 campanadas infantiles, entre otras propuestas.

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A las 18:00 horas arrancará el pasacalles navideño que, en pleno agosto, desafiará a las altas temperaturas y recorrerá las calles del municipio con sus reyes magos y charangas.

A las doce de la noche será el momento de tomar las uvas en la plaza de la Iglesia y brindar por este nuevo comienzo. El programa incluye además un concierto de Año Nuevo al día siguiente, el 2 de agosto, a cargo de la Banda municipal de Ugíjar.