La ministra de Juventud e Infancia eleva a 1.342 los menores censados por la Policía Nacional, tras el incremento de los últimos días

Marruecos se abre a acoger a los menores que llegaron a Ceuta, una semana después de la crisis migratoria

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha adelantado, este viernes, que las primeras reubicaciones de menores no acompañados, desde Ceuta, se espera que puedan hacerse en "pocas semanas", a partir del 16 de agosto. La titular, desde la ciudad Autónoma ha elevado a 1.342 los menores censados por la Policía Nacional, tras el incremento de los últimos días.

Sira Rego ha anunciado la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida "solidaria y vinculante" de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial de Infancia para finales del mes de agosto.

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"La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas", ha advertido. En esa línea, un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia estará en Ceuta "con carácter permanente garantizando que el "proceso de salidas" y el "procedimiento de acogida sea lo más rápido posible" , a partir del 16 de agosto.

La ministra ha explicado que la situación actual es "compleja y muy complicada" y ha dicho que la cifra de 1.342 niños censados se incrementará porque "se sigue con el proceso que está siendo complicado por el volumen de llegadas y la situación de cierto desborde que requiere un trabajo pausado pero constante para empezar a trabajar con los procesos de acogida".

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De hecho, este mismo viernes se ha habilitado un segundo colegio público para la acogida de menores "y seguimos tratando de poner en marcha otros espacios para atender a estos niños y niñas y facilitar que el procedimiento se haga de manera más ágil y con más garantías".

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Sira Rego subraya la colaboración con el Gobierno de Ceuta

La ministra ha destacado la colaboración con el Gobierno ceutí "desde el minuto uno" y ha valorado que desde principios de su mandato están trabajando con la ciudad, así como con Canarias y Melilla por este asunto, subrayando la puesta en marcha de medidas como la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la acogida "vinculante y solidaria" que ha ido generando "un patrón de colaboración constante".

La ministra también ha expresado su "profundo dolor" por la tragedia vivida y la pérdida "de más de 140 vidas de seres humanos tratando de llegar a Ceuta" y ha mostrado su "reconocimiento y solidaridad con la ciudad" así como el "profundo agradecimiento de vecinos que han dado lo mejor y han acogido con mucha dignidad a niños y niñas".

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Rego, que llegó a Ceuta a última hora de la tarde del jueves, ha añadido que no se pueden dar cifras sobre la cantidad de menores que están en la ciudad pero sí ha querido dejar claro que "se va a registrar y a atender a todos".