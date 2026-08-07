Los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabajan con sistemas avanzados para la identificación de las víctimas

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CeutaEl Centro Integrado de Datos (CID) ha informado de que el Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido los cuerpos de 82 personas fallecidas en el mar en el intento de cruzar la frontera hacia España, elevando así nuevamente la dramática cifra de víctimas tras la última gran avalancha migratoria en la ciudad autónoma.

De todos ellos, se ha identificado a cuatro, mientras ayer se procedió al levantamiento de dos nuevos cuerpos que aparecieron en el mar, y cuyas autopsias se practicarán este viernes. Además, el el Centro Integrado de Datos ha recordado que, de los 62 fallecidos, el levantamiento de uno de ellos se realizó el 29 de julio y de otro el 30 por la mañana, poco antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Los trabajos para la identificación de las víctimas tras la avalancha migratoria en Ceuta

Los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil, –que emplean técnicas avanzadas para la identificación de las víctimas–, han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos encontrados en el mar. Una vez realizada la autopsia, envían esas huellas dactilares digitalizadas para buscar coincidencias. También se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares y que exista otra posible vía de identificar a las personas fallecidas.

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Por el momento, hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España. Junto a ello, también se ha identificado ya a dos cuerpos mediante estudios biológicos.

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De igual modo, están a la espera de identificación por métodos biológicos por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil –cotejo directo entre ADN de familiares– de otros cuatro fallecidos.

En cualquier caso, el Instituto de Medicina Legal de Ceuta recuerda que el Juzgado tiene que avalar la identidad de dichas personas y que para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento.

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El Gobierno abre una oficina de desaparecidos en Ceuta

Paralelamente, y en el marco de la gestión de la crisis, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado una oficina de desaparecidos. Por el momento, según ha precisado, han recibido 32 denuncias con base.

Además, ha indicado que ya cuentan con 29 casos en los que hay posibilidad de relacionar el cadáver con el familiar que ha proporcionado ADN, a falta de tomar la muestra biológica.